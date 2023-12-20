 

В ПНИПУ создали материал, скрывающий от электромагнитного излучения

20.12.2023, 16:35, Разное
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Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали стойкое и экологически чистое покрытие на основе терморасширенного графита. Этот материал предназначен для поглощения нежелательных электромагнитных волн, а его потенциальное применение охватывает как оборонную промышленность, так и мирную жизнь.

Терморасширенный графит, лежащий в основе этого композита, представляет собой высокопористый порошкообразный материал, обладающий химической и термической стабильностью, а также физико-механическими свойствами, позволяющими формировать из него изделия различной формы и плотности. Его способность рассеивать инфракрасное излучение была открыта недавно, что делает его новаторским материалом для подобных целей.

“Мы предлагаем материал, обладающий высокой адгезией к различным видам ткани, таким как хлопчатобумажная, стеклоткань, ацетатная и углеткань. Это означает, что он идеально прилегает к поверхности. Мы провели испытания с использованием тепловизора, и на снимках была явно видна эффективность экранирования. Ткани, покрытые этим материалом, способны рассеивать тепло и обеспечивать защиту от электромагнитного излучения. При этом толщина слоя материала всего 0,5 мм”, – пояснил студент кафедры “Технология полимерных материалов и порохов” ПНИПУ Андрей Мякшин.

Помимо использования этого материала для маскировки военной техники, его можно также использовать для создания защитных чехлов для телефонов, смарт-часов и других устройств, когда необходимо скрыть их местоположение.


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