 

Программисты, получившие IT-ипотеку, должны будут ежегодно сдавать экзамены по матанализу и теорверу

20.12.2023, 15:33, Разное
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С 1 января 2024 года вступает в силу новый закон об
IT-ипотеке. Вскоре все программисты, получившие такой кредит,
должны будут ежегодно сдавать экзамены по математическому анализу и теории
вероятности.

В случае
провала экзамена ипотеку немедленно аннулируют, а процентную ставку повысят до 20%. Многие называют нововведение
«абсурдным» и «нерелевантным», однако в правительстве отвечают: это лишь малая часть масштабного проекта по «взятию IT-сферы в ежовые рукавицы».

«Я убеждён, что IT-ипотека должна быть доступна только тем, кто действительно разбирается в
математике и умеет писать чистый и эффективный код, — заявил соавтор
законопроекта Анатолий Вассерман.  —  В
противном случае у нас в IT всё так и будет работать так, как сейчас работает. Так жить нельзя, товарищи, и такой код терпеть тоже нельзя».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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