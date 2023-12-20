Программисты, получившие IT-ипотеку, должны будут ежегодно сдавать экзамены по матанализу и теорверу
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С 1 января 2024 года вступает в силу новый закон об
IT-ипотеке. Вскоре все программисты, получившие такой кредит,
должны будут ежегодно сдавать экзамены по математическому анализу и теории
вероятности.
В случае
провала экзамена ипотеку немедленно аннулируют, а процентную ставку повысят до 20%. Многие называют нововведение
«абсурдным» и «нерелевантным», однако в правительстве отвечают: это лишь малая часть масштабного проекта по «взятию IT-сферы в ежовые рукавицы».
«Я убеждён, что IT-ипотека должна быть доступна только тем, кто действительно разбирается в
математике и умеет писать чистый и эффективный код, — заявил соавтор
законопроекта Анатолий Вассерман. — В
противном случае у нас в IT всё так и будет работать так, как сейчас работает. Так жить нельзя, товарищи, и такой код терпеть тоже нельзя».
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