Программисты, получившие IT-ипотеку, должны будут ежегодно сдавать экзамены по матанализу и теорверу

С 1 января 2024 года вступает в силу новый закон об

IT-ипотеке. Вскоре все программисты, получившие такой кредит,

должны будут ежегодно сдавать экзамены по математическому анализу и теории

вероятности.

В случае

провала экзамена ипотеку немедленно аннулируют, а процентную ставку повысят до 20%. Многие называют нововведение

«абсурдным» и «нерелевантным», однако в правительстве отвечают: это лишь малая часть масштабного проекта по «взятию IT-сферы в ежовые рукавицы».

«Я убеждён, что IT-ипотека должна быть доступна только тем, кто действительно разбирается в

математике и умеет писать чистый и эффективный код, — заявил соавтор

законопроекта Анатолий Вассерман. — В

противном случае у нас в IT всё так и будет работать так, как сейчас работает. Так жить нельзя, товарищи, и такой код терпеть тоже нельзя».

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