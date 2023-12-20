 

Названы самые недооцененные смартфоны 2023 года

20.12.2023, 15:30, Разное
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Издание Android Authority опубликовало рейтинг смартфонов, которые по итогам текущего года можно назвать самыми недооцененными.

Отметив, что многие мобильные устройства, выпущенные в 2023 году, прошли мимо пользователей незамеченными, обозреватели назвали самым недооцененным смартфоном ASUS Zenfone 10, обладающий мощным процессором и достаточно компактным 5,9-дюймовым дисплеем. В список вошли Honor Magic 5 Pro, соответствующий «всем требованиям, предъявляемым к топовым смартфонам», и отличающийся выдающимися техническими характеристиками Lenovo ThinkPhone, ориентированный на нишевых пользователей.

Незамеченными остались аппарат Motorola Edge Plus, оцененный в 799 долларов, смартфон с подсветкой Nothing Phone 2 и мобильное устройство с профессиональной камерой Sony Xperia 1 V.   


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