Названы самые недооцененные смартфоны 2023 года

Издание Android Authority опубликовало рейтинг смартфонов, которые по итогам текущего года можно назвать самыми недооцененными.

Отметив, что многие мобильные устройства, выпущенные в 2023 году, прошли мимо пользователей незамеченными, обозреватели назвали самым недооцененным смартфоном ASUS Zenfone 10, обладающий мощным процессором и достаточно компактным 5,9-дюймовым дисплеем. В список вошли Honor Magic 5 Pro, соответствующий «всем требованиям, предъявляемым к топовым смартфонам», и отличающийся выдающимися техническими характеристиками Lenovo ThinkPhone, ориентированный на нишевых пользователей.

Незамеченными остались аппарат Motorola Edge Plus, оцененный в 799 долларов, смартфон с подсветкой Nothing Phone 2 и мобильное устройство с профессиональной камерой Sony Xperia 1 V.