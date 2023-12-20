 

Kosutami показал рабочий прототип Apple AirPower

20.12.2023, 15:25, Разное
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Дизайнер и поклонник продукции Apple, известный в социальной сети Twitter под именем Kosutami, опубликовал фотографии и видео рабочего прототипа отмененного устройства AirPower, разработанного IT-корпорацией из Купертино.

AirPower представляет собой беспроводное мультизарядное устройство в форме овального коврика, спроектированное для одновременной зарядки до трех устройств. Этот гаджет был анонсирован 12 сентября 2017 года, с планом выпуска на начало 2018 года, который, как известно, не осуществился. Впоследствии, 29 марта 2019 года? Apple объявила об отмене проекта AirPower. Источники утверждают, что IT-гиганту не удалось достичь необходимой эффективности и надежности устройства на этапе разработки.

Прототип, попавший в руки Kosutami, оказался полностью функциональным. На видео и фотографиях, опубликованных этим инсайдером, можно увидеть, что устройство способно заряжать несколько гаджетов одновременно, включая даже Android-смартфоны.

Однако стоит отметить, что прототип, по словам Kosutami, страдает от перегрева, особенно если устройства для зарядки разместить на нем неровно. Иногда нагрев может быть настолько сильным, что даже корпус AirPower начинает плавиться.

Судя по предоставленной информации, у Kosutami оказался прототип AirPower, разработанный в 2017 году.


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