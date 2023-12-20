В Новой Москве в 2025 году планируют ввести еще две поликлиники

Семимильными шагами в российской столице развивается система здравоохранения. В городе модернизируются действующие и строятся новые поликлиники, соответствующие единому московскому стандарту. Он позволяет обеспечивать жителей всех районов медицинскими учреждениями с современным оборудованием, комфортными условиями обслуживания и высококвалифицированными сотрудниками.

Особенно это актуально для Новой Москвы, где активно строится жилая недвижимость и необходимая для граждан социальная инфраструктура. Так, в ТиНАО в 2025 году планируют ввести в эксплуатацию еще две поликлиники. Они откроются в поселении Сосенском.

Строительные работы уже стартовали. Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что возведением обоих объектов здравоохранения занимаются частные инверторы.

“Две поликлиники появятся в поселении Сосенском. Первая будет рассчитана на 520 посещений, она расположится вблизи деревни Николо-Хованское. Вторая поликлиника — на 475 посещений в смену”, – отметил Андрей Бочкарев.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил, что в медицинских учреждениях создадут комфортные условия для пациентов и сотрудников. По его словам, поликлиники укомплектуют новейшим оборудованием с учетом передовых технологий.

“Прилегающие территории обязательно благоустроят. В зданиях создадут безбарьерную среду. Также будет сформирован штат высококвалифицированных специалистов”, – заключил Владимир Жидкин.

Поликлиники будут построены в составе жилых комплексов. Андрей Бочкарев уточнил, что инвесторы после ввода объектов в эксплуатацию передадут их на баланс города с полным набором необходимого оборудования и мебели.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что Москве построят не менее 16 медицинских объектов по программе

комплексного развития территорий. Среди них – городские поликлиники, оснащенные по новому стандарту, и частные медцентры. Новые учреждения здравоохранения откроют на месте заброшенных участков и давно не эксплуатируемых зданий.