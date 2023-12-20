Мнение: Энергетический капитал

Решение проблемы подросткового кризиса, которую мы обсуждали недавно, можно коротко сформулировать так: надо добиться, чтобы подросток разделял кризис и себя, не путал себя и кризис. Как только он оценит временность и локальность кризиса, он сможет взглянуть на внутренний конфликт с позиции более зрелого Я, пока умозрительного, но это станет началом эго-интеграции.

Это же касается и взрослых людей, многие из которых не умеют отделять свое состояние от своей идентичности.

Когда человек устал или болен, он может быть вял, зол, плаксив, раздражителен.

Хорошо, если он знает, что это не его характеристики, а характеристики его состояния.

Пройдет состояние и это будет “другой человек”.

Вот это понимание, что человек в зависимости от состояния может чувствовать себя и вести себя как разные люди – это, возможно, самое важное, что может дать нам психология.

Идентичность человека нестабильна и зависит от условий.

Это знание кажется слишком страшным для тех, кто не готов заметить, насколько разными людьми они бывают, насколько легко они меняются под влиянием обстоятельств, им хочется думать, что их целостность всегда сохранна и всегда под контролем.

Но отрицая свою нестабильность невозможно научиться ее контролю. Если думать, что стабильность поддерживается сама собой, не научишься ее сохранять.

Особенно это касается кризисов.

В жизни людей кризисы, переворачивающие все с ног на голову, случаются нередко.

С одной стороны подростковый кризис и сложней, и неизбежней. С другой стороны у некоторых подростков кризис проходит незаметно, а взрослые кризисы хоть и не касаются перестройки организма, протекают иногда очень тяжело и заканчиваются смертью человека, профессиональной или физической.

Когда-то я начала свой блог с темы об энергетической яме.

Я описала яму как состояние дефицита энергии, мы говорили, насколько сильно меняется в яме восприятие жизни и насколько важно осознать, что это восприятие – не объективно, а субъективно и болезненно.

Потом мы говорили о двух главных способах потери энергии, об аддикции и фрустрации, сравнивая их с Харибдой и Сциллой.

Потом я описала 12 ресурсов, источники энергии, мы говорили об их прокачке. Дальше – Эго как центр управления ресурсами, правильные настройки Эго: реалистичная самооценка, локус в границах, фокус не на себе, а на ресурсах. Много говорили про неправильные настройки: 3 короны, 12 багов, ЗВ, БП и все это мракобесие: шкатулочка, черный чемоданчик, репейник, прожорливые лярвы, полевые сорняки, хвосты и дыры в поле. Мы обсуждаем все это несколько лет и некоторые очень хорошо продвинулись в теме.

Но кое-что важное оставалось почти без внимания.

Мы говорили о том, как избежать энергетической ямы и не сливать энергию, но почти не говорили о том, как растет энергетический капитал.

Вот на картинке ниже – связь эмоционального состояния и уровня энергии:

Энергетическое состояние выше нулевой отметки – это энергетический капитал человека.

Чем выше капитал, тем больше мотивация жить и действовать. И наоборот: чем ниже уровень энергии, тем меньше мотивация жить и мотивация что-то делать.

Сравнить его можно с деньгами.

Если вашего заработка еле-еле хватает на жизнь, но долгов у вас нет, вы живете нормально, но не можете развивать свое дело, не можете инвестировать, не можете увеличивать материальный комфорт, откладывать на пенсию и помогать близким. Это нулевой уровень капитала. Его хватает только на существование.

Люди с энергетическими долгами оказываются в яме и тем глубже, чем больше их энергетический долг.

И чем больше уровень их энергетического состояния, тем лучше их самочувствие, тем выше их мотивация, тем больше у них возможностей для творчества.

Подобных схем со шкалой состояний в психологии было очень много.

Самые известные: шкала эмоциональных тонов Р. Хаббарда, пирамида потребностей А. Маслоу, шкала уровней пассионарности Л. Гумилева.

Эти схемы, несмотря на их красоту и несомненную пользу, связывали значительное повышение энергетического резерва с внешними обстоятельствами: с окружением (Хаббард), с социальным обеспечением (Маслоу), с солнечной активностью (Гумилев). Роль личности в том, чтобы поднять свой энергетический уровень, оценивалась скептически.

В. Франкл, в противовес теориям внешнего влияния, считал, что поиск человеком смысла жизни сам по себе является мотивацией, то есть энергетическим двигателем. Но нельзя игнорировать тот факт, что в низкоэнергетическом состоянии (апатии) люди не видят смысла в жизни, но стоит их энергии подняться, например, они отдохнули или получили хорошую новость, и вот уже они снова видят смысл. То есть смыслообразующий фактор очень часто – следствие хорошего энергетического состояния, а не причина его. Когда мы счастливы и полны энергией мы видим смысл жизни во всем, а когда энергетически истощены – ни в чем.

Не подвергая сомнению идею Франкла, что опорой на смысл можно поддерживать высокий уровень энергии в самых плохих обстоятельствах (как доказал его опыт в концлагере), все-таки мы должны иметь в виду, что человеку в апатии трудно или невозможно найти в жизни смысл.

Интересный аспект схема энергетического состояния открывает нам с нравственной стороны.

Уровни энергии не связаны напрямую с нравственностью человека, но очень часто то, что выглядит как злость и жадность, является всего лишь плохим энергетическим состоянием. Приходя в себя, человек добреет и становится щедрей. Да, безнравственный человек может чувствовать себя неплохо и иметь неплохой уровень энергии. Вот самые высокие уровне энергии не доступны безнравственным, а средние уровни – вполне. Но важно то, что в плохом энергетическом состоянии почти все люди дурны, даже те, кто в хорошем состоянии были бы хорошими.

Это похоже на парадокс дисбаланса, который мы с вами много обсуждали. Помните, каким добрым и нежным становится человек в балансе, какими щедрыми бывают люди в минусе, и какими злыми они бывают в плюсе, особенно в плюсе дефолта? Многие ломают голову, что за оказия случилась с их партнером, который был таким ангелом и вдруг превратился в черта. Из этого парадокса берет начало известная теория заговора нарциссов. Все читали, наверное, про коварных абьюзеров-оборотней, притворявшихся заботливыми и трогательными, чтобы заманить жертву, а потом отрастивших свои когти и клыки?

Вот как смена баланса на дефолт меняет отношение к партнеру и убивает мотивацию делать для него что-то, так смена воодушевления на раздражительность или на отвращение меняет хорошего человека на плохого. Можно сказать, что спускаясь по шкале энергетических уровней вниз, в яму, человек все больше “плюсует” к жизни, к миру, к людям, и начинает испытывать то неприязнь, то чувство вины. Чувство вины – тщетная попытка подняться из ямы, которая часто просто меняет адресат негатива: отвращение к людям меняет на отвращение к себе.

Схема энергетического капитала в этом посте самая упрощенная. На самом деле уровней больше и каждому соответствует свой набор характеристик и свой набор возможностей.

На новогоднем курсе, который я постараюсь провести за несколько дней до Нового года, можно будет пройти тест и приблизительно определить состояние своего энергетического капитала.

Вы узнаете, что повышает, а что понижает энергетический капитал. Вы узнаете, как этот капитал работает, и как это соотносится с экономическим принципом А.Смита: Труд, Земля, Капитал.

Курс будет идти три дня, во второй день я расскажу о самом древнем новогоднем ритуале, скорее всего древнейшем из известных человеку. По неслучайному совпадению главное, на что направлен ритуал – это увеличение жизненной силы, то есть энергетического капитала.

С точки зрения психологии ритуал – это синтез проективной психотерапии и психодрамы. Но не только. Для умеющих понимать символы это еще и алгоритм.

Например схема приобретения капитала, которая повторяется в календарных ритуалах шумеров 5-6 тысяч лет назад, выглядит очень современной: лаконичной и остроумной. Мы увидим это на примере одной красивой древней игры.

Совсем не случайно круг 12 ресурсов создан по аналогу 12 зодиакальных домов. Древние календари отвечали не только за отсчет времени, но и за описание циклов. Начиная какое-то дело, мы сами того не осознавая, вступаем в цикл: сев-урожай, особенно когда речь идет о творческих процессах, когда большая часть работы совершается интуитивно. Никто точней не описывал алгоритм творчества, чем шумерские маги. Ими был открыт принцип интеграции бессознательного содержания в сознание, за которым охотился К. Юнг, но искал по большей части в Средневековье.

Чуть позже я напишу точную дату начала курса и дату продаж.

А вы, друзья, расскажите, чувствуете ли вы разницу между хорошим состоянием энергии и плохим, и что влияет на подъем и спад вашей энергии?