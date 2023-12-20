 

Эксперт Раевский рассказал о приложениях, представляющих опасность для смартфона

20.12.2023, 14:19, Разное
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Как заявил генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский, высокую степень опасности для смартфона могут представлять приложения, запрашивающие доступ к микрофону.

Уточнив, что были прецеденты, когда приложение, получившее доступ к микрофону вполне легально, сохраняло все записи, эксперт по кибербезопасности подчеркнул: «То есть от него ничего плохого не ожидаешь. Но оно вполне может выполнять шпионские функции».

Особое внимание эксперт уделил тому моменту, что точно определить, использует ли приложение полученную информацию для целей, которые не были заявлены, довольно сложно, в связи с чем от установки лишних программ, особенно если они вызывают какие-тол сомнения, лучше отказаться. Кроме того, Раевский отметил, что современные мобильные устройства стали менее уязвимыми для программ-шпионов.      


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