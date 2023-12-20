 

Baza: в Москве 11 iPhone подменили на пачки с солью и сахаром

20.12.2023, 14:15, Разное
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В Москве неизвестные лица совершили дерзкое преступление, ограбив онлайн-магазин “Ситилинк”. В рамках этой операции, злоумышленники сначала сделали заказ на 11 смартфонов iPhone 14 через веб-портал, а затем на пункте самовывоза осуществили подмену устройств, заменив их на пачки с солью и сахаром, после чего смогли успешно сделать возврат товара.

По информации, опубликованной в Telegram-канале Baza, заказ был размещен в ноябре 2023 года, после чего смартфоны были переданы службе доставки DPD. После прибытия товара на пункт выдачи 11 декабря, смартфоны оставались невостребованными, и в итоге были отправлены обратно на склад “Ситилинка”, где и была обнаружена подмена.

Все коробки, в которых должны были находиться iPhone, оказались повреждены, а при вскрытии их содержимое оказалось совсем неожиданным: внутри лежали пакеты с солью и сахаром. Согласно предварительным данным, кто-то, вероятно, в пункте выдачи заказов вытащил смартфоны и заменил их на продукты питания. В настоящее время полиция ведет расследование этого инцидента.

По данным источника информации, “Ситилинк” понес ущерб в размере примерно одного миллиона рублей.

Стоит отметить, что это не первый случай подмены iPhone, который произошел в преддверии Нового года при самовывозе заказов. В другой сети магазинов случился подобный инцидент, однако там пострадавшие клиенты получили не смартфоны Apple, а куски мыла.


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