 

Боярыня Хрулёва стала лауреатом Нобелевской премии по литературе

20.12.2023, 13:33, Разное
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Живой классик музицирования и стихосложения, народная боярыня Елена Хрулёва стала очередным представителем Российской империи, получившей всемирное признание и признание Нобелевского жюри по литературе. Церемония вручения престижной премии состоялась в Стекольне*. 

«Уникальная поэзия Хрулёвой отсылает нас к временам просвещения, Золотому и Серебряному векам русской литературы, к таким поэтам как Пушкин, Есенин, Блок, Тютчев, Маяковский и другие. Неповторимые рифмы не оставляют равнодушными не только профессионалов, но и простых крепостных», — заявил глава литературного жюри, американский поэт-песнопевец Роберт Дилан. 

Сама триумфатор поблагодарила экспертов за выбор и пригласила их посетить Россию. Она также продекламировала свои новые стихи. 

Я раньше не смела блудить по ночам,Зато я давала свободу очам.В музей я ходила, хоть он был вдали,Встречалась с Матиссом и даже с Дали.Любимчиком был мой безухий Ван Гог,Никто столько выпить со мною не смог!

Завоевав международное признание, боярыня Хрулёва пополнила ряды имперских поэтов-обладателей Нобелевской премии — Станислава Михайлова, Олега Газманова, Ярослава Дронова, Семёна Пегова, Дениса Белова, а также прозаика Евгения Прилепина. Помимо этого, Хрулёва – трёхкратный обладатель заокеанской премии «Грэмми», ежегодно вручаемой на Брайтон-Бич.

*Стокгольм

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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