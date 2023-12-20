 

Рупор кремлевской пропаганды: День рождения “Кровавой Гэбни”

20.12.2023, 12:15, Разное
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Сегодня день рождения "Кровавой Гэбни".
Современные органы госбезопасности продоолжают показательно и демонстративно вести свою родословную не от спецслужб Российской Империи, а от ВЧК, от котороой и пошли все спецслужбы в современном понимании.
Ну а чекистов с праздником, работы у них сейчас выше крыше. И от того, насколько качественно они ее будут делать, в том числе зависит и успех СВО на Украине.

PS. Тем удивительнее, что памятник отцу-основатели до сих пор не возвращен на Лубянку..

Источник: Colonel Cassad


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