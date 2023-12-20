Рупор кремлевской пропаганды: День рождения “Кровавой Гэбни”

Сегодня день рождения "Кровавой Гэбни".

Современные органы госбезопасности продоолжают показательно и демонстративно вести свою родословную не от спецслужб Российской Империи, а от ВЧК, от котороой и пошли все спецслужбы в современном понимании.

Ну а чекистов с праздником, работы у них сейчас выше крыше. И от того, насколько качественно они ее будут делать, в том числе зависит и успех СВО на Украине.

PS. Тем удивительнее, что памятник отцу-основатели до сих пор не возвращен на Лубянку..

—