Путин распорядился проверить соответствие информации в видеоиграх российским законам

Президент РФ Владимир Путин дал указание провести проверку информации, содержащейся в видеоиграх, на предмет ее соответствия законам России. Это решение было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Согласно тексту указания, с участием заинтересованных организаций необходимо разработать и реализовать меры для мониторинга информации, распространяемой в видеоиграх, а также проверить ее соответствие российскому законодательству.

Кроме того, поручено разработать и внедрить меры по поддержке и развитию отечественного рынка видеоигр и игровых сервисов, а также провести классификацию видеоигр, учитывая способ их распространения, формат и содержание.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение этого поручения, он должен представить доклад до 30 апреля.