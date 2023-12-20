 

Путин распорядился проверить соответствие информации в видеоиграх российским законам

20.12.2023, 11:55, Разное
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Президент РФ Владимир Путин дал указание провести проверку информации, содержащейся в видеоиграх, на предмет ее соответствия законам России. Это решение было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Согласно тексту указания, с участием заинтересованных организаций необходимо разработать и реализовать меры для мониторинга информации, распространяемой в видеоиграх, а также проверить ее соответствие российскому законодательству.

Кроме того, поручено разработать и внедрить меры по поддержке и развитию отечественного рынка видеоигр и игровых сервисов, а также провести классификацию видеоигр, учитывая способ их распространения, формат и содержание.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение этого поручения, он должен представить доклад до 30 апреля.


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