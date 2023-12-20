 

Искусственный интеллект CyberRunner победил человека в игре Лабиринт

20.12.2023, 11:55, Разное
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Ученые из Высшей технологической школы Цюриха разработали робота с искусственным интеллектом CyberRunner, который продемонстрировал уникальную способность справиться с игрой “Лабиринт” быстрее, чем любой человек. Результаты эксперимента были опубликованы на сайте проекта.

Игра “Лабиринт” представляет собой задачу, в которой нужно управлять металлическим шариком, перемещая его по лабиринту с помощью наклонов игрового поля. Уровень сложности увеличивается за счет наличия множества отверстий на пути шарика.

По словам создателей, CyberRunner стал одним из первых случаев, когда искусственный интеллект опередил человека в соревнованиях по ловкости и координации. Ранее нейросети проявляли свои способности в шахматах, покере и го, но редко в испытаниях, требующих мелкой моторики и пространственного мышления в реальном мире.

За всего лишь шесть часов CyberRunner достиг мастерства в игре “Лабиринт” и выполнил задачу безошибочно за 14,48 секунды, что оказалось быстрее, чем когда-либо у любого человека-игрока. В процессе обучения машина даже научилась сокращать путь, заставив вмешаться ученых, чтобы обеспечить честную игру нейросети. Тем не менее, даже после вмешательства устройство достигло выдающихся результатов.


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