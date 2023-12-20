 

В каких парках Москвы можно покататься на тюбингах и ледянках

20.12.2023, 11:37, Новости дня
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С приходом зимы по традиции в парках Москвы оборудовали горки для катания на тюбингах и ледянках. Особое внимание власти города уделили безопасности отдыхающих.

Перед открытием все сборно-разборные горки прошли экспертизы на соответствие техническим условиям и требованиям техники безопасности, получили разрешения на запуск.

Всего для жителей и гостей столицы оборудовано 20 трасс для катания: десять из них общие, четыре доступны только для ледянок, еще нашесть модно прийти исключительно с тюбингами.

Снежно-ледяные горки будут работать парках Москвы в зависимости от погодных условий. Соответственно, в полной мере оценить оборудованные склоны любители зимних забав смогут при устойчивых морозах и обилии снега.

В музее-заповеднике “Царицыно” расположен самый протяженный склон. Тюбинговая трасса оборудована на естественном ландшафте у Большого моста и проходит через овраг. Длина склона — 120 метров, однако спускаться по нему смогут даже новички.

Посетители смогут не просто насладиться зимней забавой, но и детально рассмотреть знаменитый мост в неоготическом стиле, построенный в конце XVIII века. Кстати, для всех желающих на стартовой площадке действует пункт проката. Сама горка открыта со вторника по пятницу с 11:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 10:00 до 21:00.

Кроме того, москвичам стоит заглянуть в парк имени 50-летия Октября. Около главной аллеи открыта деревянная горка “Веселый спуск” длиной 110 метров. Кататься можно только на надувных тюбингах с твердым дном – они доступны для проката. График работы по будням — с 12:00 до 20:00, по выходным и праздникам — с 10:00 до 20:00.

В ландшафтном парке “Митино” находятся сразу два естественных снежных склона. Они расположены слева и справа от входной группы на Пенягинской улице. Посетители могут кататься на своем тюбинге или взять его напрокат. Время работы горки по будням — с 12:00 до 21:00, по выходным и праздникам — с 10:00 до 22:00.

Прокатиться с ветерком по живописному склону у Шибаевского пруда взрослые и дети могут в парке “Кузьминки”. По всей трассе расставлены защитные барьеры, а также обозначены места подъема и спуска. Горка доступна круглосуточно, однако тюбинг следует принести с собой.

Полный список горок с адресами и условиями для катания доступен на портале mos.ru.


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