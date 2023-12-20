 

МГД приняла годовой отчет Собянина о работе правительства Москвы

20.12.2023, 11:37, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин 20 декабря представил ежегодный отчет о деятельности столичного правительства. Мосгордума заслушала и приняла доклад. Постановление принято на заседании городского парламента.

Собянин отметил, что уходящий год стал рекордным по количеству введенных в эксплуатацию транспортных объектов. По его словам, планируется строительство трех новых линий и 40 станций метро.

Также власти поставили задачу вернуть Москве роль одного из главных центров высоких технологий. Мэр уточнил, что благодаря проектам комплексного развития территорий в столице появится 570 тысяч рабочих мест.

В докладе градоначальник заявил, что фармацевтическая промышленность Москвы может обеспечить независимость от импортных поставок. За последние годы в столице реконструировали более 300 медицинских корпусов.

В Москве началась персонификация системы образования. Также мэр указал на необходимость создания благоприятных условий для получения профильного образования.

Мосгордума 22 ноября приняла бюджет столицы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Доля социальных расходов превысила 50%. Город направит на поддержку горожан более 600 миллиардов рублей. Будут проиндексированы выплаты семьям с детьми, людям старшего поколения и другим льготным категориям граждан.


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