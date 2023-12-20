В Новгородской летописи XI века нашли упоминание чушпана

Новгородская летопись XI века раскрыла шокирующую правду о происхождении слова «чушпан». Как выяснилось, этим словом называли любовников жён состоятельных граждан.

Согласно летописи, чушпан — это «мужчина в период безумия», который «мнит себя чем-то вроде графа», «говорит на чужом языке» и «заводит отношения с чужими жёнами». По словам историка и кандидата филологических наук Валерия Жукова, эта летопись опровергает теорию происхождения слова «чушпан» от названия чувашского племени.

– Эта теория не выдерживает критики, — заявил Жуков. — Во-первых, чуваши появились значительно позже, а во-вторых, они никак не могли попасть в Новгородскую летопись.

Также, по словам историка, в летописи есть упоминание о том, что словом «чушпан» могли называть не только любовников, но и их жён.

– Это ещё одно подтверждение того, что в средние века в русском языке была довольно высокая степень свободы, — отметил Валерий Жуков. — Это было связано с тем, что язык жил и развивался, а не застывал в рамках норматива.

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