SciRobotic: машинное обучение позволило роботам развить проприоцепцию

Немецкие робототехники из Мюнхенского технического университета совершили значительный шаг в развитии самосознания роботов, внедряя в них концепцию проприоцепции. Она означает способность робота осознавать, где находятся его части и какие функции они могут выполнять. Инновационные результаты исследования были опубликованы в научном журнале Science Robotics.

Аналогично тому, как у людей и животных мозг постоянно обрабатывает информацию о положении тела и его взаимодействии с окружающей средой, инженеры решили создать аналогичную систему для машин. Они оснастили роботов датчиками обратной связи и внедрили технологии машинного обучения для сбора и анализа данных. Эксперименты показали, что благодаря этой системе механизмы роботов начали создавать базы данных о своей структуре и работе, активируя различные сервомоторы в случайном порядке.

Проведенные тесты на различных типах роботов, включая шестиногого бота, гуманоида и роборуку, продемонстрировали, что все механизмы обрели некое понимание о своей конструкции, её компонентах и о том, как они взаимодействуют между собой.

Это исследование открывает новые перспективы в области развития искусственного интеллекта.