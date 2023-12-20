 

SciRobotic: машинное обучение позволило роботам развить проприоцепцию

20.12.2023, 8:19, Разное
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Немецкие робототехники из Мюнхенского технического университета совершили значительный шаг в развитии самосознания роботов, внедряя в них концепцию проприоцепции. Она означает способность робота осознавать, где находятся его части и какие функции они могут выполнять. Инновационные результаты исследования были опубликованы в научном журнале Science Robotics.

Аналогично тому, как у людей и животных мозг постоянно обрабатывает информацию о положении тела и его взаимодействии с окружающей средой, инженеры решили создать аналогичную систему для машин. Они оснастили роботов датчиками обратной связи и внедрили технологии машинного обучения для сбора и анализа данных. Эксперименты показали, что благодаря этой системе механизмы роботов начали создавать базы данных о своей структуре и работе, активируя различные сервомоторы в случайном порядке.

Проведенные тесты на различных типах роботов, включая шестиногого бота, гуманоида и роборуку, продемонстрировали, что все механизмы обрели некое понимание о своей конструкции, её компонентах и о том, как они взаимодействуют между собой.

Это исследование открывает новые перспективы в области развития искусственного интеллекта.


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