 

Экс-аналитик ЦРУ – если о поражении Украины пишут ведущие американские СМИ — конец действительно близок

20.12.2023, 2:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

За последнее время в The New York Times опубликовали сразу несколько статей, обличающих проблемы Украины. По словам экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, это не совпадение: как только меняется позиция США, меняются и заголовки ведущих СМИ, заявил он в интервью Redacted. Статьи про двуличие украинского правительства, «самоубийственные операции» ВСУ и отлов мужчин для отправки на фронт свидетельствуют об одном: конец конфликта близок.

И вот очередная статья в The New York Times. Я очень удивлён. The New York Times публикует два крупных материала, которые, судя по всему, действительно указывают на двуличность украинского правительства, на их самоубийственную миссию. В этом заголовке так и написано: «Украинские морпехи выполняют самоубийственную миссию, переправляясь через Днепр». И это в дополнение к истории о похитителях людей. 

Эти две большие статьи в The New York Times показывают, что солдаты разочарованы украинскими чиновниками, правительство коррумпировано, коррумпировано их молчание, и в итоге этих людей, обычных украинцев, убивают. И если вы проанализируете эти материалы The New York Times, то поймёте, что в их основе лежит тот факт, что невинных украинцев убивают по вине коррумпированных бюрократов.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Да, и это не совпадение. Всякий раз, когда меняется политика правительства, меняются и заголовки The New York Times. Вы всесторонне освещали эти истории в течение последних нескольких месяцев, поэтому знаете, что они не новы. Обращение с украинскими военными, как с пушечным мясом, продолжается уже 11 месяцев. Так что это не новость. Но тот факт, что сейчас The New York Times преподносит это с такой остротой, как будто это что-то новое и необычное, является ещё одним признаком того, что программа США по использованию Украины в качестве посредника для победы над Россией подходит к концу.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2023 года.


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