Ученые рассказали о пользе продуктов с полифенолами для здоровья мозга и сердца

Как сообщает РИА Новости, включение в рацион продуктов, богатых полифенолами, позволит минимизировать риски заболеваний мозга и сердечно-сосудистой системы в целом.

Полифенолы, содержащиеся в зерновых, цельнозерновой пшенице и ржи, овсе, кукурузе, луке, красном винограде, ягодах и продуктах, богатых витамином E, обладают противовоспалительным действием и способствуют улучшению когнитивных способностей. Кроме того, полифенолы, разделенные на класс флавоноидов и класс нефлавоноидов, помогают в лечении диабета второго типа.

Представители Университета Копенгагена установили, что сочетание продуктов, богатых полифенолами и белками, усиливает противовоспалительный эффект, а израильские ученые предложили добавлять продукты, отличающиеся высокой степенью содержания полифенолов, в средиземноморскую диету.