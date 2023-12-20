 

Ученые рассказали о пользе продуктов с полифенолами для здоровья мозга и сердца

20.12.2023, 0:00, Разное
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Как сообщает РИА Новости, включение в рацион продуктов, богатых полифенолами, позволит минимизировать риски заболеваний мозга и сердечно-сосудистой системы в целом.

Полифенолы, содержащиеся в зерновых, цельнозерновой пшенице и ржи, овсе, кукурузе, луке, красном винограде, ягодах и продуктах, богатых витамином E, обладают противовоспалительным действием и способствуют улучшению когнитивных способностей. Кроме того, полифенолы, разделенные на класс флавоноидов и класс нефлавоноидов, помогают в лечении диабета второго типа.

Представители Университета Копенгагена установили, что сочетание продуктов, богатых полифенолами и белками, усиливает противовоспалительный эффект, а израильские ученые предложили добавлять продукты, отличающиеся высокой степенью содержания полифенолов, в средиземноморскую диету.   


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