С 25 декабря в Рыбинске начнут работать елочные базары

11 площадок для торговли новогодними деревьями разместятся в разных микрорайонах города. Приобрести ель можно будет вплоть до новогодней ночи.

Деревья приедут из питомников и лесничеств Даниловского района и Тверской области. Высота елей от одного до 2,5 метров.

Места продажи:

– ул. Луначарского, у стадиона «Взлёт»;

– ул. Моторостроителей, у д.2а (у самолета);

– пр.50 лет Октября, у д.29;

– ул. Рокоссовского, у д.6 (у Дома торговли);

– ул. Плеханова/ ул. Черкасова;

– ул. Крестовая, у д.117 (у универмага «Юбилейный»);

– ул. Кирова, между д.11 и д.32 (у стелы);

– ул. Волочаевская (у остановочного комплекса);

– ул. Расторгуева, у д.14;

– ул. Гагарина, у д.55;

– ул. Блюхера, у д.11.