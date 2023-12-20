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С 25 декабря в Рыбинске начнут работать елочные базары

20.12.2023, 7:37, Объявления
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11 площадок для торговли новогодними деревьями разместятся в разных микрорайонах города. Приобрести ель можно будет вплоть до новогодней ночи.

Деревья приедут из питомников и лесничеств Даниловского района и Тверской области. Высота елей от одного до 2,5 метров.

Места продажи:

– ул. Луначарского, у стадиона «Взлёт»;
– ул. Моторостроителей, у д.2а (у самолета);
– пр.50 лет Октября, у д.29;
– ул. Рокоссовского, у д.6 (у Дома торговли);
– ул. Плеханова/ ул. Черкасова;
– ул. Крестовая, у д.117 (у универмага «Юбилейный»);
– ул. Кирова, между д.11 и д.32 (у стелы);
– ул. Волочаевская (у остановочного комплекса);
– ул. Расторгуева, у д.14;
– ул. Гагарина, у д.55;
– ул. Блюхера, у д.11.




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