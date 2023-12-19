Рупор кремлевской пропаганды: Немецкие танки идут на восток

Немецкие танки идут на восток

Германия размещает новую бронетанковую бригаду в литовском регионе: немецкое подразделение окажется в непосредственной близости от границы с Россией, сообщает Politico. Такой шаг выглядит крайне необычным для Берлина, который редко принимает серьёзные геополитические решения так быстро. Проблемой может стать то, как такое развёртывание впишется в государственный бюджет страны, который в последнее время явно сократился.

В понедельник министр обороны Германии Борис Писториус находился в Вильнюсе, чтобы подписать со своим литовским коллегой новое соглашение. В соответствии с ним 4800 тыс. немецких военнослужащих и 200 гражданских лиц будут находится в Литве.

Проблемы нового проекта начинаются с подразделения Panzerbatallion 203, которое уже передало все свои танки Leopard 2 Украине и ждёт новых. Без этих танков новая литовская бригада «даже не будет готова к обороне».

«Напрашивается вывод: либо пополнение танками перед развёртыванием ускоряется, либо 203-й панцербатальон может быть отправлен в Литву без своей основной боевой системы», — заявила сотрудница совета по международным отношениям Айлин Матле.

Также не до конца понятно, как расходы на новую бригаду собираются вписать в просевший государственный бюджет. Содержание нового боевого формирования будет обходит.ься Германии «в 25-30 миллионов евро в месяц». Полностью бригада должна быть сформирована к 2027 году. Сейчас правительство рассчитывает на деньги из специального фонда, но из-за растущей инфляции средства, скорее всего, иссякнут до 2027-го. Это ставит под сомнение возможность полной реализации этого проекта. Бригада должна расположиться в «непосредственной близости от Сувалкского разрыва» — места, соединяющего российский Калининград и Белоруссию.

https://russian.rt.com/inotv/2023-12-19/Politico-s-uchyotom-novih-realij – цинк

По следам объединения Германии и ликвидации ОВД с последующей ликвидацией СССР.

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