Установлена связь между группой крови родителей и талантами детей

Как показали результаты исследований, проведенных учеными Стенфордского университета, между группой крови родителей и талантами ребенка существует прямая связь, уточнив, что именно от этого зависит, как ребенок будет усваивать информацию.

Было установлено, что самые талантливые дети появляются у родителей с первой группой крови, уточнив, что в этом случае чаще всего фиксируется склонность к творчеству и науке. У родителей со второй группой крови детям обычно присущи навыки критического мышления, а дети тех, кто обладает третьей группой, обладают творческими способностями и зачастую являются чувствительными натурами.

Дети от представителей четвертой группы крови, отмечают ученые, часто выделяются спортивными достижениями.