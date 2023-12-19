На востоке Москвы отремонтировали здание окружного центра имени Моссовета

В Восточном административном округе Москвы прошел капитальный ремонт здания окружного общественного центра имени Моссовета. Изначально он располагался в доме, которой попал под снос в рамках программы реновации. Однако для центра подобрали и привели в порядок новую площадку.

Окружной центр имени Моссовета переехал в двухэтажное кирпичное здание на Никитинской улице. Данный объект был возведен в 1965 году, сейчас занимает площадь 525 квадратных метров. Постройка раньше использовалась для размещения офисов, поэтому специалисты адаптировали ее под новые нужды.

При планировке капитального ремонта они учли специфику деятельности организации, а также пожелания сотрудников. Сам окружной общественный центр имени Моссовета был создан в декабре 1999 года. Он занимается организацией спортивных и культурных мероприятий для местных жителей разных возрастов.

Заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Михаил Лачинов отметил, что в ходе работ специалисты демонтировали существующие перегородки в здании и с помощью новых обустроили комнаты для групповых и индивидуальных занятий, спортивные залы, танцклассы, административные кабинеты.

“Фасад здания отчистили от грязи, обработали специальными средствами, оштукатурили и покрасили в светло-бежевый цвет. Также обновили цоколь и сделали новую отмостку. На плоской крыше заменили кровельное покрытие”, – уточнил чиновник.

Для покрытия пола были выбраны разные материалы. В коридорах, санитарных зонах, на лестницах и площадках уложили керамогранитную плитку, в кабинетах – ламинат, а в залах – специальный спортивный паркет. Стены покрасили в светлые тона, в технических помещениях – в фиолетовый цвет.

Заместитель главы ведомства подчеркнул, что в ходе капитального ремонта в здании оборудовали четыре универсальных зала – два больших и два малых, – в которых можно будет заниматься единоборствами и танцами.

“Такие занятия пользуются большой популярностью у молодежи. В залах обеспечена необходимая вентиляция, а рядом с ними оборудованы душевые”, – заключил Михаил Лачинов.

Кроме того, специалисты заменили инженерные сети, а также установили новые системы безопасности. Двери и окна здания также поменяли.