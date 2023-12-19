Мнение: «Русы против Ящеров», или Владимир Путин о компьютерных играх

Студентка из Самары сказала президенту, что хотела бы разрабатывать видеоигры в России. Владимир Путин пообещал пристроить её в какую-нибудь хорошую отечественную игровую студию на стажировку. Цитирую прямую речь президента (ссылка):

«Это игры, но это очень важная сфера деятельности, сразу по нескольким составляющим. Во-первых, это интересно. Во-вторых, этим увлекается, дай Бог памяти, примерно 60% граждан Российской Федерации старше 16-18 лет. Это много. И мы входим, по-моему, в пятёрку стран в мире по количеству играющих. И это очень прибыльный бизнес. По предварительным оценкам рынок игр в России оценивается в 177 млрд рублей»…

…однако, по мнению президента, необходимо обращать внимание на игровой контент, ведь существуют игры, которые «наносят колоссальный ущерб нашей стране». «Миллионы людей сидят в этих играх, и если они играют с таким контентом, где Россию или людей наших, народы России, нашу историю, традиции подают — это делается между прочим — в каком-то неблагообразном виде, это наносит колоссальный ущерб нашей стране»,— добавил он.

По мнению президента, если российские специалисты сами будут разрабатывать «контент, в котором заложено уважение к истории, традициям, к бабушкам и дедушкам, к родителям, к стране», это создаст «огромный, мощный фундамент стабильности в державе». «Чрезвычайно важная вещь»,— заключил Владимир Путин.

Я прошёл на днях этих ваших «Русов против Ящеров». Игрой 2023 она станет навряд ли, но о потраченных трёх часах я не пожалел, набрал 26 достижений из 26 возможных. На мой взгляд, игра патриотическая на 100%, так как она сделана в России и про Россию, так как она стала культовой в сообществе отечественных игроков, и так как она несёт правильный идеологический заряд — в том числе и высмеивая враждебную нам повестку.

К сожалению, наши властные структуры про существование компьютерных игр узнали с большим опозданием, поэтому это важное направление курируют не геймдизайнеры и не кибератлеты, а профессиональные спортсмены — заслуженные боксёры, борцы и условные баскетболисты. Как итог, когда дело доходит до конкретики, мы наблюдаем стандартный «рашн-деревяшн»: вот как в «Русах против Ящеров», только со стеклянными глазами, всерьёз, с пафосом на грани карикатуры и с проработкой персонажей на уровне Мальчиша-плохиша и Мальчиша-Кибальчиша.

Однако посмотрите, например, на сериал «Слово пацана». Патриотический? Формально, нет. Снят про каких-то упырей, романтизирует бандитизм, уже вот даже пишут про школьников, которые, насмотревшись ужасов из сериала, решили собственные банды организовывать. Казалось бы: запретить, изъять, наказать… Но я напомню, что советскую молодёжь от фильмов про пионеров-паинек тошнило, а в США в тот же период юношество росло на фильмах типа «Крёстного отца» 1977, тоже вроде бы не про хорошую Америку. И кто, как полагаете, в итоге развалился при циничном одобрении уставшего населения, а кто выиграл Холодную войну, в том числе и за счёт тотальной культурной доминации в поколениях 14-45 лет?

Мягкая сила — это когда вы сначала жёстко захватываете внимание публики, а потом мягко (не ударами кулака в голову!) втираете публике в мозг нужные тезисы. В случае «Слова пацана» это как минимум тезис о том, что русская история — это интересно, а русские сериалы — это круто. Если при этом ещё и герои показаны как надо: не пьяными трусливыми отбросами, как в «Левиафане», а сильными и смелыми, но запутавшимися людьми, эффект уже получается отличным.

В компьютерных играх сейчас тоже многое делается исподволь, и американская пропаганда, кстати, проявляется вовсе не в том, что русских показывают злодеями. Если бы нас показывали злодеями, пожалуй, это было бы даже хорошо, так как образ свирепого русского, который может и медведю в морду дать, и ядерную бомбу на Нью-Йорк скинуть, автоматически вызывает симпатию у игроков. Уважение к силе у нас животное, на уровне инстинктов. Леопарды уже очень давно не охотятся на безволосых обезьян, но леопардовые шкуры по-прежнему считаются символом статуса и величия — именно потому, что для наших далёких предков леопарды были злодеями, страшными хищниками из джунглей.

Так вот, американская пропаганда действует тоньше. Она заставляет издателей вводить в игры:

1. Рекламу заднего привода и трансформеров, иногда довольно навязчивую, вот чтобы игрок в добровольно-принудительном порядке участвовал своим персонажем в греческих сценах.

2. Рекламу «диверсити», выставляющую белых мужчин злокозненным меньшинством, слабым по комплекции и жалким по характеру.

3. Рекламу зелёнобесия, убеждающую игрока в том, что солнечные панели и ветряки гораздо выгоднее и чище всяких там ТЭЦ и АЭС.

4. Рекламу социальной справедливости советского толка: бедные — герои, богатые — вырожденцы, средний класс — тупые ханжи.

Понятно, что в разных играх уместны разные пункты из этого списка. К примеру, в Одиссее Ассасина игроку будут скармливать АБВГД и разнообразие, а в Гейм Дев Тайкун — разнообразие и зеленобесие. В целом, однако, любитель игр уклониться от повесточки сможет навряд ли. Кстати, забавный факт: особенно настойчиво американскую повесточку пихают в игры для дошкольников, предлагая детям развлекаться, например, сортируя мусор по разным бакам.

Другая важная часть пропаганды, про которую опять-таки никто не вспоминает, это модерация. Огромная доля игр — игры сетевые, а огромная доля времени игроков — это время, потраченное не на собственно игры, а на просмотр Твича и на разговоры на форумах.

За попытку произнести х-слово или n-слово вас забанят на главных платформах моментально, за неполиткорректные высказывания в адрес трансформеров или некоторых особо важных для США народов — тем более. А вот русских, разумеется, там можно ругать спокойно. Кстати, аналогичные правила действуют во многих отечественных соцсетях, так как там модераторский корпус по историческим причинам на 40-90% состоит из горячих любителей Запада. Если вам интересно, почему я выбираю креативные синонимы для радужного срама, вместо того чтобы называть его прямо, то вот ответ: в некоторых русских соцсетях, где выходят мои статьи, за такое банят или пессимизируют.

В России на всё это никто не обращает внимания, так как, повторюсь, направление компьютерных игр курируют бывшие спортсмены, которые просто не знают, как всё устроено. Казалось бы, не знаешь сам, пригласи к себе какого-нибудь анимешника с Твича, который много лет варится в этих тусовках, он всё за чашкой чая и расскажет. Но нет, не пригласят: это противоречит правилам бюрократической тусовки. Патриотическим воспитанием у нас занимаются преимущественно спортивные и военные пенсионеры, так что работать они умеют только с молодёжью, которая свои очки вкладывает в силу, в ловкость и в выносливость.

Впрочем, полагаю, реально эти лентяи компьютерные игры даже включать не будут, ограничившись благими пожеланиями вслух. Оно и к лучшему, потому что правильная патриотическая игра — это не про Павку Корчагина, который отстреливает бесов в портупеях, как в популярной когда-то Escopeta. Правильная патриотическая игра — это игра:

— интересная;

— культовая, обсуждаемая, с фанатами;

— без американской повесточки;

— с ненавязчивой русской повесточкой.

Такими играми являются, например, «Атомное Сердце» и «Русы против Ящеров». Надеюсь, что в 2024 подобных игр станет больше, и что через несколько лет хорошие русские игры будут идти уже сплошной волной — подобно тому, как на потоке клепает сейчас наша киноиндустрия хорошие сериалы.