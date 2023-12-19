Мнение: ЗАВТРА – ШОКОЛАДНИЦА!!

Предновогодняя (или предрождественская?) Шоколадница – завтра! Для тех, кто жаждет получить мой бестселлер “Страна утраченной эмпатии” с автографом автора. Нет ничего проще – надо только прийти завтра, в среду 20 октября, с 18 до 20 ч, в старую добрую Шоколадницу у м.Китайгород, на углу ул. Маросейка и Лубянского проезда (вход со стороны Лубянского проезда, буквально 50 м от входа в метро). Жду всех, кому небезразлична новейшая история и психология России.

Меня найти легко, но если все ж заблудитесь – звоните по тел. +7915-823-13-25. Или пишите туда же на Вацап/Телеграм. Если же вы не в Москве и даже не в России – ничего страшного, книжку можно получить и по почте. Пишите мне на е-мейл [email protected] и оставляйте заказ.

Итак, завтра – предновогодняя Эмпатия! Жду вас! Ваш

Сапожник.