 

Мнение: ЗАВТРА – ШОКОЛАДНИЦА!!

19.12.2023, 22:00, Разное
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Предновогодняя (или предрождественская?) Шоколадница – завтра! Для тех, кто жаждет получить мой бестселлер “Страна утраченной эмпатии” с автографом автора. Нет ничего проще – надо только прийти завтра, в среду 20 октября, с 18 до 20 ч, в старую добрую Шоколадницу у м.Китайгород, на углу ул. Маросейка и Лубянского проезда (вход со стороны Лубянского проезда, буквально 50 м от входа в метро). Жду всех, кому небезразлична новейшая история и психология России.

Меня найти легко, но если все ж заблудитесь – звоните по тел. +7915-823-13-25. Или пишите туда же на Вацап/Телеграм. Если же вы не в Москве и даже не в России – ничего страшного, книжку можно получить и по почте. Пишите мне на е-мейл [email protected] и оставляйте заказ.

Итак, завтра – предновогодняя Эмпатия! Жду вас! Ваш
Сапожник.

Источник: Размышления вольного социолога


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