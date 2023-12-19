Обозреватель CNN – выборы в 2024 году потрясут весь мир

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Выборы, которые будут проходить по всему миру в следующем году, могут изменить привычный нам мировой порядок, пишет обозреватель CNN Дэвид Андельман. Серьёзная проверка ожидает демократические режимы и демократию в целом, возможны изменения политического вектора во многих странах, устоявшиеся границы также могут быть пересмотрены — всё это сулят грядущие в 2024-м выборы.



AP

Выборы в 2024 году могут пошатнуть мировую стабильность, пишет обозреватель CNN Дэвид Андельман. Это будет действительно поворотный момент, ведь в странах, которые будут голосовать, проживает более 4 миллиардов человек. Они вполне смогут изменить привычный облик мира своим решением. Выборы пройдут в Бангладеше, Индии, России, ЕС, США, ЮАР, Индонезии, Пакистане, Мексике, Тайване и т. д. В Индонезии, например, пройдут крупнейшие в мире однодневные выборы, в которых примут участие более 200 миллионов избирателей

Как отмечает автор, в мире наблюдается тенденция к недовольству демократией, а также к росту популярности крайне правых взглядов, партий и политиков.

Выборы в Тайване вполне могут привести к обострению напряжения между Пекином и Тайбэем, а как следствие, между Пекином и США. Сейчас в предвыборной гонке с небольшим отрывом лидирует Лай Чинг-те, который планирует продолжить проамериканскую политику нынешнего президента в случае своей победы. Другие кандидаты, наоборот, ратуют за начало переговоров с Пекином или поиски «золотой середины».

Владимир Путин, безусловно, является главным фаворитом на пост президента РФ в 2024 году. Его возможным конкурентом можно назвать Алексея Нечаева. Переизбрание Путина, конечно, будет означать многое для расстановки сил в мире на ближайшие годы.

«Превращение самой густонаселённой страны в мире из динамично развивающейся демократии в индуистское националистическое государство, приближающееся к теократии», — так пишет автор статьи о выборах в Индии в 2024 году. Премьер-министр Нарендра Моди, вполне возможно, будет переизбран. Индия является важным торговым партнёром для РФ и Китая.

Серьёзный сдвиг «вправо» ожидается в Европе, отмечает Андельман. Там стремительно набирают популярность правые взгляды, а правый блок — политическую силу. Правые европейские консерваторы и реформисты (ECR) могут даже стать третьей по величине группой в новом Европейском парламенте. Они будут поднимать вопросы по «дальнейшей помощи Украине, санкциям против РФ (на которые уже наложено вето Венгрией и Словакией), ограничениям иммиграции, отмене мер по контролю за климатом, правосудию и верховенству закона во всём ЕС, а также изменениям подхода Европы к Китаю».

Победа Дональда Трампа на выборах в 2024 году может «подорвать основы демократии в Соединённых Штатах» и по всему миру. Как считает автор, победа Трампа сильно скажется на НАТО и общей риторике США, так как бывший президент в ходе предвыборной кампании цитировал Путина, «похвалил северокорейского лидера Ким Чен Ына и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана».

Так что избиратели в 2024 году определят облик мира, в котором мы с вами будем жить, подытоживает обозреватель CNN Дэвид Андельман.