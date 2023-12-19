Мнение: Отдельный кран в коммуналке, отношение европейцев к евроремонту и разорение городов из-за удалёнки

1. Трагедия общих ресурсов – обычная история для коммунистических стран. Часто это явление встречается и в постсоветских странах, особенно в тех, которые не слишком-то далеко ушли от СССР в плане развития экономики и подъёма уровня жизни. Но с расхищением общего ресурса отдельными индивидами таки можно бороться. Вот забавное видео из одесской коммунальной квартиры (ссылка):



Пример невероятной жадности в одесской коммуналке появился в сети. У каждого из пяти соседей – свои краны и лампочки в ванной и на кухне. Также вода проходит через отдельные бойлеры.

А ведь проблема не в жадности, проблема в бесхозяйственности, то есть в буквальном отсутствии хозяина. До революции «коммуналок» тоже хватало, однако подобной дикости там не наблюдалось, так как устроены они были иначе: у каждой квартиры был хозяин, который сдавал комнаты жильцам. Хозяин, соответственно, не разрешил бы устанавливать пять кранов: он просто ввёл бы правила пользования общими ресурсами, а если бы кто-нибудь попробовал их демонстративно нарушать, выселил бы смутьяна, вот и всё.

Поэтому современные хостелы, в отличие от коммуналок, нормальное жильё, хотя метраж на человека там иногда даже меньше, чем в обычной советской коммуналке. У хостела есть хозяин, который обеспечивает порядок, и если хозяин не справляется со своей работой, постояльцы переезжают в соседний хостел, в котором правила соблюдаются жёстче.

2. Автор блога Переехал из Германии в Россию пишет, что в Европе совсем другие представления о качестве и стоимости домашнего ремонта, чем у нас (ссылка):



Покажите фото объектов с евроремонтом немецким малярам и они будут в шоке: “кто же может себе позволить такие идеальные поверхности? А потом их еще и содержать в идеальном состоянии!” Покажите укладку крупноформатного керамогранита и камня немецким плиточникам и те, хоть и не удивятся качеству работы, но зададутся вопросом “Палаццо в Италии?”. Покажите дизайнерские решения немецким архитекторам и интерьерным дизайнерам и вам скажут: “это слишком нескромно! Одни себе этого не смогут позволить, а другие смогут – и поэтому не захотят выделяться.” <…>

Умеренность и аккуратность в Центральной Европе (обычно именно на нее намекают в России, говоря “евро”) в большом почете. Прежде чем выбрать штукатурку, задаются вопросом “а я смогу перекрасить стены сам(а), если захочу?” – и варианты с “выведением в идеал” отметаются даже большинством владельцев вилл. Перед покупкой чего бы то ни было дороже, чем условные 100 евро, задаются вопросами: “а сколько будет стоить чистка, содержание, ремонт? А что с налогами и страховкой? Стоят ли траты удовольствия?” Даже не “а потяну ли я?”, а именно “стоит ли оно того?” И многие решения отпадают сами собой.

По логике вещей, “евроремонтом” надо было бы называть отделку стен грубой фактурной штукатуркой, а пола ламинатом и качественным линолеумом. Никаких паркетов, камня и зеркально гладкой “малярки” – и так со всеми мифами о “евро”.

Замечу, что европейцы правы. В России несуразно много денег тратят при ремонте на вычурность и красоту, на дорогую плитку и дорогую мебель. Многие даже влезают ради ремонта в кредиты. А экономят, кстати, на по-настоящему важных вещах: на дополнительной звукоизоляции по всему периметру квартиры, например.

3. Массовый переход на удалёнку разорил многих владельцев офисных помещений, а также проел брешь в бюджетах городов, которые значительную долю налогов получали с офисной недвижимости. В России эта проблема менее заметна, а вот Америку последствия карантинов истерзали по-взрослому (ссылка):

Популярность удалённой работы во всем мире продолжает расти, и эта тенденция, по мнению большинства аналитиков, сохранится в ближайшие несколько лет. Пока сотрудники работают из дома, офисы и бизнес-центры, где когда-то кипела жизнь, простаивают, не принося своим владельцам ничего, кроме расходов на содержание. Пустующим площадям нужно срочно искать новое применение, ведь если эту проблему не решить сегодня, то завтра мегаполисы могут потерять сотни миллиардов долларов, предупреждают эксперты. <…>

Всего за несколько лет — с начала 2020-го по конец 2022 года — посещаемость деловых помещений значительно упала и оказалась ниже допандемийного уровня на 30 процентов. Тенденция продолжилась и в этом году. К июлю только 37 процентов сотрудников крупных фирм по всему миру вернулись в офисы, сообщили аналитики Глобального института международной консалтинговой компании McKinsey.

Эксперты полагают, что эта тенденция сохранится надолго. Например, каждый десятый опрошенный в ходе исследования заявил, что скорее предпочтет уволиться, если руководитель компании потребует от него каждый день трудиться в офисе.

…с 2020-го по середину 2022 года городское ядро (деловые кварталы и близлежащие районы) Нью-Йорка потеряло в общей сложности пять процентов населения, а Сан-Франциско и того больше — семь процентов. Больше всего от оттока населения пострадали мегаполисы, которые отличались высокими ценами на недвижимость, большой плотностью офисной застройки и ограниченной розничной сетью. В итоге горожане стали массово продавать свои дома и переезжать в пригороды, где стоимость жизни на порядок ниже.

В этом плане наиболее пострадавшими среди крупнейших городов мира стали американские мегаполисы — Даллас, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Бостон. Единственной европейской столицей в рейтинге оказался Лондон. Эксперты объясняют это тем, что в центрах крупных городов США акцент, как правило, делается в основном на бизнес-центрах и в меньшей степени — на магазинах, ресторанах и других торговых точках. <…>

Аналитики McKinsey рисуют неутешительную картину для мировой офисной индустрии. Согласно их прогнозу, при сохранении роста популярности удаленной работы в ближайшие шесть лет суммарные потери девяти крупных мировых мегаполисов (Сан-Франциско, Лондона, Нью-Йорка, Хьюстона, Парижа, Мюнхена, Токио, Пекина и Шанхая) могут составить 800 миллиардов долларов.

К началу глобальной трансформации деловых центров уже начали готовиться в ряде стран, включая США. Например, власти Нью-Йорка в конце сентября 2023 года представили масштабный план развития мегаполиса на ближайшие годы. Одним из главных пунктов программы мэра Эрика Адамса стало преобразование пустующих офисных зданий в многоквартирные дома.

Вчера некоторые писали мне, что человейники будут испытывать проблемы с парковками. Как видите, проблема парковок решается естественным путём: если ты работаешь на удалёнке, машина тебе особо не нужна. Ну, то есть, некоторым всё равно нужна — но уже далеко не каждой семье. Полагаю, в обозримом будущем одной машины на 10 человек должно быть вполне достаточно для полного закрытия транспортных потребностей горожан.