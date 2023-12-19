Минимум усилий и продуктов: макияж француженки – эффектный тренд

Умение французских девушек всегда выглядеть шикарно поражает. Они умеют просто и при этом элегантно одеваться, и их макияж всегда безупречен. При этом они не тратят целое состояние на косметику, им это вовсе не нужно. Вот почему французский макияж стал таким популярным трендом. Научитесь и вы такой техните и будьте безупречны с минимальными усилиями.

Простой и естественный стиль

Этот тип макияжа стал вирусным в Интернете за его простоту и естественный стиль, и он уже стал любимым у миллионов женщин по всему миру. Для его нанесения нужно немного продуктов, и он идеален для повседневной жизни или для особого случая. Изучите все шаги, чтобы примерить на себя один из самых желанных трендов сезона.

Этот макияж во французском стиле значительно сокращает количество усилий и используемых продуктов. Цель этого тренда, набравшего уже много миллионов просмотров в социальных сетях, — добиться простого и естественного эффекта, не сделав лицо похожим на безжизненную маску.

Подготовьте кожу

Отправной точкой для идеального воссоздания этого образа является уход за кожей. Лицо является основным центром такого макияжа, в котором все должно выглядеть непринужденно, начиная от красноватого тона губ и заканчивая тем, как очерчены глаза. Желательно пользоваться карандашом, а не подводкой.

Достижение сияющего, равномерного и естественного цвета лица – секрет французского макияжа для девушек. И в его основе лежит подготовка кожи, ее тонизирование и увлажнение. Это важнейшие этапы любой косметической процедуры, которые всегда должны быть адаптированы к потребностям кожи.

Легкая тональная основа или BB-крем

Чтобы выровнять цвет лица и скрыть недостатки, выберите легкую тональную основу с хорошим покрытием. Вы также можете использовать BB-крем. Чтобы добиться свежего и сочного эффекта настоящего французского макияжа, следует выбирать жидкую основу, которая придает естественный вид, избегая матового и густого покрытия. Всегда можно попробовать смешать ее с увлажняющим кремом, пока оба продукта не будут идеально сочетаться друг с другом.

Главное – скрыть недостатки

Чтобы добиться эффекта французского макияжа, используйте консилер экономно на самых сложных участках лица. Покройте этим продуктом темные круги под глазами, если вам это нужно, и другие области, где необходимо тонко скрыть недостатки. Не переусердствуйте, тогда результат будет максимально естественным. Если нанести слишком много тонального крема, лицо превратится в маску.

Румяна для придания цвета

Добавьте румяна там, где вы обычно это делаете, например на щеках и переносице. Хорошо растушуйте, чтобы добиться естественного румянца. Для этого шага желательно использовать компактные румяна, поскольку их легче растушевывать и они имеют более тонкий оттенок, чем в жидком формате или стиках.

Тени в теплых тонах

Для глаз нанесите на веки тени теплых, коричневых, розовых, персиковых тонов. Завершите макияж слоем туши. При желании вы также можете использовать подводку для глаз, чтобы очертить линию и таким образом придать вашему взгляду большую глубину.

Красные губы

Последний шаг — придать губам жизнь и цвет. Предварительно увлажните их бальзамом, чтобы они выглядели более объемными и сочными. Наконец, добавьте цвета с помощью культовой французской красной помады. Так вы создадите образ в парижском стиле.

Макияж французской девушки хорош тем, что его просто наносить, изучив основные приемы и секреты. Вам не потребуется много денег на косметические продукты. Выберите самые основные, идеально подходящие для вашей кожи. С ними вы всегда за считаные минуты сможете привести себя в порядок и выйти в свет с идеальным макияжем.