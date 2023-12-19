Скандалы: «Не принимал выбор дочери, но понимал — если помешаю, будет хуже»

Никита Михалков признался, что не хотел брака младшей дочери Нади с кинорежиссером Резо Гигинеишвили

Когда Надежда Михалкова привела в дом грузинского режиссера Резо Гигинеишвили, то ее отец не испытал радости. Как позже выяснилось, Никита Сергеевич предостерегал дочь от необдуманных поступков.

Никита Михалков, по своему собственному признанию, с дочками в прекрасных отношениях, всегда готов помочь им и дать совет, даже касающийся как профессиональной, так и личной жизни. Поэтому, увидев в один прекрасный день на пороге избранника Надежды — режиссера Резо Гигинеишвили, несколько удивился. Об этом Никита Сергеевич рассказал в интервью Надежде Стрелец.

Я не принимал выбор детей, но понимал, если помешаю, будет только хуже. В итоге этот выбор жестоко их наказывал. Я про Надю. Я не транслировал ей, что ее решение мне не близко. Она этого не понимала в начале, а я осознал, что обаяние грузина все равно переживет все мои слова.

Никита Михалков

Действительно, в кинотусовке ходили слухи, что великий Михалков не слишком рад младшему зятю, хотя режиссер никогда публично не высказывался на эту тему. Но даже несмотря на это у Резо дела резко пошли в гору — режиссер стал активно снимать: статус «зятя Михалкова» делал свое дело.

А затем в молодой семье начались проблемы. Тогда Надежда и вспомнила слова отца, но мудрый Никита Сергеевич и тут решил сгладить углы и довериться дочери.

Но когда настал момент, я ей сказал: «Ты будешь терпеть, ты должна довести это до логического финала. Я не буду вмешиваться, говорить кому-то: „Как не стыдно“. Ты должна это все пройти. Таков твой путь, из него ты выйдешь другим человеком». В итоге да, вышла.

Никита Михалков

До сих пор никто из экс-супругов не раскрыл причин развода. Ни Михалкова, ни Гигинеишвили не комментировали ситуацию с расставанием. А вот их друзья признавались, мол, пара отчаянно боролась за отношения ради детей, но не сумели ужиться. До сих пор говорят, что разрыв произошел из-за интрижки Гигинеишвили с Надеждой Оболенцевой, которая впоследствии стала его женой. Правда и этот брак любвеобильного кинодеятеля долго не продержался.

Евгения Виноградова

Оригинал материала: “StarHit.ru”