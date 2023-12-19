Мнение: О петле для россиян… Но ведь сами виноваты?

Вместо подарков под ёлку от Деда Мороза — петля на шею. Для каждого пятого взрослого жителя России. Это уже не чьи-то мечты, это практически реальность. Свершившийся факт.

С той лишь разницей, что вот эта самая удавка — не пеньковая, а долговая. Но как раз из-за неё некоторые и в настоящую петлю лезут. Иногда такие случаи попадают в прессу, но чаще остаются незамеченными никем, кроме родных и соседей.

А главное, люди суют головы в эту петлю добровольно. И по глупости.

По данным Национального бюро кредитных историй, в минувшем октябре — более свежей статистики пока нет — было выдано почти 3 млн микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.). Это на 2% больше, чем месяцем ранее. Наибольшее количество микрозаймов, как обычно, было выдано в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Свердловской области, Республике Башкортостан.

А по итогам III квартала россияне набрали займов в микрофинансовых организациях почти на 350 млрд рублей, или на 18% больше такого же периода 2022 года. Количество клиентов МФО превысило 20 млн человек, это почти на 3 млн больше, чем в прошлом году. Идут лесом все усилия ЦБ по «охлаждению» рынка микрокредитования. Хотя регулятор и ограничил проценты по долгам, а также некоторые параметры выдачи, на каждую хитрую гайку находится болт с винтом. Новшество этого года – практика дробления займов. По итогам ноября почти 65% всех выданных займов МФО составили суммы до 10 тыс. рублей. Потому что именно такие микрокредиты пока не учитываются при расчете показателя долговой нагрузки заёмщика. И каждый берёт их по несколько штук в разных МФО.

А главное, как давно и неизменно сообщает #статистика, количество микрозаймов, выданных в период с 14 по 30 декабря, то есть за две недели до Нового года, возрастает в среднем на треть по сравнению с другими месяцами. Рассказывал уже об этом несколько лет назад, с тех пор если что и поменялось, так это практика «дробления» займов. К слову, благодаря ей почти четверть заёмщиков набирают долгов на 80% месячного дохода.

В абсолютном выражении предновогодний прирост составляет порядка 2,8 млн микрокредитов. Таковы данные исследования российской микрофинансовой компании «Домашние деньги». По её информации, чаще всего перед Новым годом россияне берут займы для того, чтобы сделать подарки себе и своим близким — 20% от общего объёма предновогодних заявок. При этом 45% предновогодней суммы кредита заёмщики собираются потратить на подарки, еще 40% — на новогодний стол, порядка 15% — на развлечения в период каникул (кино, театр, рестораны и кафе). То есть, пролюбить, прожрать, а остаток — прокутить.

Да, это ведь совершеннейшая же дикость — набирать кучу долгов только для того, чтобы красиво шикануть на Новогодние праздники! Причём когда речь заходит о микрофинансовых организациях, ещё и процент будет неподъёмным. А потом — туго затянуть пояса, расплачиваться по новогоднему займу месяцами, стенать, что «хоть в петлю…» и ругать Владимира #Путина, что допускает грабёж и произвол ростовщиков…

Сами, всё сами…

Глупцы?

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