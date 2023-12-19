Рупор кремлевской пропаганды: Шойгу о ходе СВО

Шойгу о ходе СВО.

1. Потери ВСУ с начала СВО – 383 000 убитыми и ранеными.

2. Потери Украины в ходе "контрнаступления" – 159 000 убитыми и ранеными.

3. Каждая из армий ВС РФ теперь имеет штатный резервный полк. ВС РФ сейчас самая подготовленная и боеспособная армия мира.

4. В рамках подготовки к отражению наступления было создано 1 500 000 зубов дракона, 2 000 км рвов, 7 000 км минных полей, 150 000 укрытый для военной техники, 12 000 железобетонных сооружений.

5. США и НАТО поставили на Украину 5220 танков и ББМ различных типов, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 000 БПЛА, 1300 буксируемых орудий, САУ и минометов, а также 2 000 000 снарядов.

6. Потери ВСУ в технике в ходе "контрнаступления составили 767 танков (из них 37 "Леопардов"), 2348 ББМ (из них 50 "Брэдли"), 121 самолет, 23 вертолета.

7. Совокупные потери ВСУ в технике с начала СВО – 14 026 танково и ББМ, 8510 орудий, минометов, САУ и РСЗО, 553 самолета, 259 вертолетов.

8. В ходе СВО на Украине ликвидировано 103 особо жестоких военных преступника. Также уничтожено 5 800 иностранных наемников – 1427 из Польши, 466 из США, 344 из Британии.

9. Число иностранных добровольцев желающих вступить в ВС РФ выросло в 7 раз. На Украине число наемников упало в 6 раз.

10.За последние полгода ПВО ВС РФ сбила 1062 ракеты HIMARS. Возможности ПВО растут. В следующем году появятся электронные ветеранские удостоверения.

11.В ходе СВО 272 человека стали героями России. 320 000 получили гос.награды. Упрощена процедура получения статуса ветерана боевых действий.

12.Благодаря хорошей работе военных медиков кратно выросла выживаемость раненых бойцов ВС РФ.

13.Темпы создания новых вооружений для ВС РФ достигли темпов Великой Отечественной Войны.

14.ВС РФ обеспечены артиллерийскими боеприпасами соответственно их задачам. Контрактники и добровольцы теперь получают по 210 000 рублей зарплаты и выше. На жилье для участников СВО выделено 40 млрд. рублей.

15. С начала 2023 года набрано 490 000 контрактников. За время СВО боевой опыт получили 650 000 солдат и офицеров.

16.На Украине идет уже 10-я волна мобилизации. Призываются в том числе оограничено годные граждане.

17.В России планы по комплектованию ВС РФ полностью выполнены к исходу 2023 года. Достигнута целевая численность в 1 150 000 человек. В следующем году цифра вырастет до 1 320 000 человек. Далее будет рост до 1 500 000.

18.Сформированы 2 общевойсковые армии, новый смешанный авиационный корпус, 4 дивизии, 18 бригад, 28 полков, а также 2 новых военных округа.

19.В армию поставлено – 1530 танков, 2518 ББМ, 237 самолетов и вертолетов, 86 ЗРК, 67 РЛС. Подготовлено 1 700 расчетов операторов БПЛА и 1 500 операторов FPV дронов.

20.Уровень современных вооружений в стратегических ядерных силах доведен до 95%. Они находятся в высокой боеготовности.

—