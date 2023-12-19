 

ЕС продлевает меры регулирования цен на энергоносители до конца 2024 года

19.12.2023, 20:19, Разное
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Министры энергетики стран Евросоюза согласились продлить меры чрезвычайного регулирования цен на энергоносители до 31 декабря 2024 года, как объявлено в пресс-релизе Совета ЕС. Эти меры включают в себя ограничение цен на газ и обязательное снижение потребления электроэнергии в странах ЕС.

Согласно пресс-релизу, продление этих мер является неотъемлемой частью урегулирования “все еще хрупкой ситуации” в Европейском союзе. “Это позволит нам обеспечить стабилизацию энергетических рынков, смягчить последствия кризиса и защитить граждан ЕС от чрезмерно высоких цен на энергоносители”, – заявила министр энергетики Испании Тереза Рибера.

Совет Европы также принял решение установить потолок цен на газ на уровне €180 за МВт•ч (примерно €1,85 тыс. за 1 тыс. куб. м). Эта мера была введена в ответ на резкое повышение стоимости газа в Европе, превысившее €300 за МВт•ч, после сокращения российских поставок.


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