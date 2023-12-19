Мнение: Нашествие гибридных суперсвиней, геном волшебных грибов и отчего вымерли мамонты

1. В США и Канаде продолжается нашествие гибридных суперсвиней – домашних свиней, которые сбежали на волю и скрестились там с дикими кабанами. Получившиеся гибриды расплодились и активно вредят теперь сельскому хозяйству, а крупные особи вдобавок ещё и опасны для людей (ссылка):

[Суперсвиньи] способны выживать в суровых условиях: выдерживают морозы до минус пятидесяти. Зимой устраивают себе нечто вроде берлоги, вырывая в снегу пространство глубиной до двух метров. Сотрудник канадского университета Саскачевана Райн Брук в интервью рассказывал, что учёные никак не предполагали взрывного роста популяции:

«Эксперты всегда говорили: не стоит волноваться, если дикая свинья или кабан сбежит с фермы, то ей не удастся пережить канадскую зиму, она замёрзнет насмерть. Что ж, оказалось, что быть свиньёй значит иметь огромное преимущество в противостоянии холодам».

В весе гибриды достигают трёхсот килограммов.

Я уже писал об этой неожиданной экологической катастрофе в Северной Америке три года назад (ссылка). С тех пор, похоже, проблема усугубилась.

2. Австралийские учёные предлагают лечить психические расстройства галлюциногенными грибами (ссылка):



Исследователи Университета Квинсленда расшифровали гены более 100 штаммов «волшебных» грибов, выявив различия в генетическом разнообразии между дикими и культивируемыми сортами. Эта работа может проложить путь к созданию «дизайнерских грибов» с количеством псилоцибина и триптамина, которое лучше всего подходит для терапии психического здоровья. Псилоцибиновые грибы, используемые в рекреационных целях, получают все большее научное признание для лечения таких проблем психического здоровья, как депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство. <…>

Это исследование было поддержано подпольным сообществом, увлеченным галлюциногенными грибами. Без финансовой поддержки энтузиасты со всего мира собрали и отправили образцы для изучения. <…>

В отличие от традиционных методов лечения, псилоцибин предлагает уникальный подход, потенциально изменяя восприятие и способствуя глубокому психологическому самоанализу. Это приводит к заметным и длительным улучшениям психического благополучия. Эффект псилоцибина часто описывается как открытие разума или расширение сознания и помогает пациентам освободиться от негативных шаблонов мышления и поведения.

Отличные новости — такого рода эксперименты двигают медицину вперёд… даже когда оказываются неудачными. Американская повесточка, в свою очередь, предоставляет учёным неисчерпаемый источник подопытных пациентов.

3. Датские учёные-генетики доказали, что мамонты вымерли отнюдь не из-за глобального потепления (ссылка):

Ученые Орхусского университета в Дании раскрыли, что исчезновение древних гигантских животных в палеолите произошло не из-за изменения климата, как считалось ранее, а из-за деятельности человека. <…>

Биологи проанализировали ДНК 139 ныне живущих видов мегафауны, обращая внимание на те участки генома, что наименее восприимчивы к влиянию окружающей среды. Оценивая количество мутаций, то есть разнообразие вариаций в ДНК за пределами генов, ученые показали, что численность почти всех крупных животных, в том числе слонов, медведей, кенгуру и антилоп, резко упала около 50 тысяч лет назад. До этого популяции были стабильны в течение 700 тысяч лет, несмотря на чередующиеся ледниковые эпохи и межледниковья.

Данные по окаменелостям свидетельствуют, что избирательное вымирание крупных животных соответствует времени распространения человека по земному шару. Поскольку в это же время произошло сокращение численности ныне существующих видов млекопитающих, авторы делают вывод, что главной причиной вымирания стало воздействие Homo sapiens.

Ранее классическим аргументом в пользу климатической гипотезы служил тот факт, что шерстистый мамонт и ряд других видов исчезли, когда почти полностью исчезла среда их обитания, называемая тундростепью (или мамонтовой степью), в результате потепления после окончания ледниковой эпохи. Однако подавляющее большинство вымерших видов плейстоцена обитали в самых разных регионах и средах, и их исчезновения нельзя объяснить глобальным климатическим сдвигом.

Дежурно напомню, что верить зелёным бесам нельзя, особенно датским. Сегодня они жалеют мамонтов и рассказывают, что люди вредят планете, а завтра устраивают публичную казнь жирафа Мариуса. Любые исследования, которые содержат утверждение «люди виноваты», сейчас получают автоматическую поддержку научного сообщества. Пока научные журналы контролируются Западом, правды о вымираниях, экологических катастрофах и тому подобном мы не узнаем.