Рупор кремлевской пропаганды: Астрология буржуазная лженаука
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Последние дни наступают. РАН официальноо признал астрологию лженаукой.
Астрология, согласно выводам комиссии по лженаукоам РАН, не отвечает научным критериям и не может рассматриваться как наука.
Перестанут ли печатать в различных изданиях гороскопы? Конечно же нет. Выводы РАН не носят обязательного характера, просто ставят общество в известность.
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Источник: Colonel Cassad
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