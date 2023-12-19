Рупор кремлевской пропаганды: Астрология буржуазная лженаука

Последние дни наступают. РАН официальноо признал астрологию лженаукой.

Астрология, согласно выводам комиссии по лженаукоам РАН, не отвечает научным критериям и не может рассматриваться как наука.

Перестанут ли печатать в различных изданиях гороскопы? Конечно же нет. Выводы РАН не носят обязательного характера, просто ставят общество в известность.

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