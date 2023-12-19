 

Рупор кремлевской пропаганды: Астрология буржуазная лженаука

19.12.2023, 19:25, Разное
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Последние дни наступают. РАН официальноо признал астрологию лженаукой.
Астрология, согласно выводам комиссии по лженаукоам РАН, не отвечает научным критериям и не может рассматриваться как наука.
Перестанут ли печатать в различных изданиях гороскопы? Конечно же нет. Выводы РАН не носят обязательного характера, просто ставят общество в известность.

Источник: Colonel Cassad


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