Свободная одежда и мытье рук помогут не разболеться перед Новым годом

Зимний сезон может оказать негативное воздействие на наш иммунитет, поэтому врач-оториноларинголог Ирина Ерошкина поделилась доступными способами, которые помогут защитить ваше здоровье. Важно помнить, что одним из факторов, способствующих ослаблению иммунитета, является переохлаждение и дискомфорт, который человек испытывает на улице зимой.

Для профилактики таких проблем, врач рекомендует правильно одеваться. Избегать носить узкую синтетическую одежду, которая может сдавливать тело. Вместо этого предпочтение следует отдать многослойной, хлопковой или шерстяной свободной одежде, чтобы сохранить тепло.

“Главное правило профилактики и поддержания здоровья – одевайтесь по погоде”, – советует врач. Не забывайте надевать шапки, перчатки и варежки, и, при необходимости, используйте шарфы или платки, чтобы защитить дыхательные пути.

Ерошкина также предупреждает о риске заболевания после посещения многолюдных мест и поездок в общественном транспорте. В таких ситуациях лучше всего использовать медицинские маски.

Помимо этого, важно помнить о частом мытье рук. Частицы вируса могут оседать на различных поверхностях, поэтому регулярное мытье рук с мылом, особенно после возвращения домой с улицы, имеет большое значение.

Избегание стрессовых и конфликтных ситуаций также поможет сохранить иммунитет, добавляет эксперт.

Другие полезные советы от врача для поддержания здоровья зимой включают увеличение потребления жидкости, физическую активность, достаточный сон, полоскание полости рта и носа, а также регулярное проветривание помещений.