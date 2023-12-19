Забастовки на границе с Польшей привели к потере Украиной более €1 млрд

Вице-президент украинской ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин, заявил, что страна потеряла более €1 млрд из-за действий дальнобойщиков, заблокировавших границу с Польшей. Он также подчеркнул, что каждый день простоя одного грузовика обходится владельцам около €300-350.

Балин также отметил, что украинские перевозчики ищут способы минимизировать убытки. Некоторые компании перераспределяют свои грузы, направляя их к границам с Венгрией, Словакией и Румынией.

Забастовки начались на границе с Украиной с начала ноября, когда польские перевозчики потребовали восстановления специальных разрешений для украинских водителей на коммерческие перевозки, исключая гуманитарную помощь и поставки для вооруженных сил Украины. По данным различных источников на 17 декабря, на границе со стороны Польши ожидают проезда более 2 тыс. грузовиков, подобные акции также проходят в Словакии и Венгрии.