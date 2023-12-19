JPL: зонд NASA NEOWISE сойдет с орбиты в 2025 году из-за солнечной активности

Лаборатория реактивного движения NASA объявила об окончании долгой миссии орбитального телескопа NEOWISE, который был запущен в космос более десяти лет назад с целью обнаружения далеких звезд и галактик, а также для отслеживания комет и астероидов в ближнем космическом пространстве. Официальное заявление JPL отмечает, что аппарат постепенно снижается, погружаясь все глубже в атмосферу Земли.

Зонд, известный как WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer, инфракрасный обозреватель широкого охвата), отправился в космос в 2009 году с основной задачей составления карты космических объектов с использованием инфракрасных камер. Однако уже через год после запуска NASA была вынуждена выключить два из четырех детекторов на борту аппарата из-за исчерпания охлаждающей жидкости.

Позже, после перерыва в несколько лет, зонд был переориентирован на задачу отслеживания потенциальных угроз для Земли из космоса, а миссия была переименована в NEOWISE. С 2013 года этот орбитальный телескоп с помощью своего оборудования обнаружил 215 комет и астероидов.

Однако долгосрочную работу телескопа сорвала увеличившаяся солнечная активность, связанная с приближением к пику 11-летнего солнечного цикла. Мощные солнечные вспышки и выбросы корональной массы начали нагревать и расширять атмосферу Земли, вследствие этого зонд стал постепенно снижать свою орбиту. Специалисты прогнозируют, что к 2025 году он полностью сойдет с орбиты и сгорит в атмосфере Земли.