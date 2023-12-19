Дымчатые глаза с тенями-металлик и обесцвеченные брови, но для блондинок: пять ярких тенденций макияжа зимы 2024 года

Женщина хочет быть красивой в любое время года, и макияж в этом деле – первый помощник. Как выглядит идеальный макияж этой зимы? Многие тенденции остались актуальными с лета 2023 года, и даже зимой они держатся и остаются популярными.

Основные моменты зимнего макияжа

Тональная основа по-прежнему остается легкой и ненавязчивой, эффекта маски быть не должно. На глазах доминируют яркие цвета: они напоминают летнюю палитру, но в то же время хорошо сочетаются с зимними пейзажами. К ярким летним оттенкам этой зимой добавляются металлические цвета: золотой и серебристый придают глазам дымчатый оттенок. На губах в новый год остается красный цвет, а брови у блондинок обесцвечиваются.

Полные губы все также в моде

Тренд на полные губы не уходит. Полные губы в моде уже не один сезон, и эта тенденция не проходит этой зимой. Кроме того помада на губах должна быть насыщенного цвета. В Новый год рекомендуется выбрать красную или помаду цвета фуксии.

Яркие цвета на глазах

В эту зиму рекомендуется выбирать самые красочные тени для век: фиолетовые, зеленые, желтые цвета. Возможно такие цвета чаще используются летом, но они очень хорошо сочетаются и с зимними нарядами. Этой зимой мы отбрасываем нюдовые тона и отдаем предпочтение более ярким.

Для тех, кто носит очки, яркий макияж может показаться слишком тяжелым. Здесь нужно помнить, что оправа уже привлекает внимание к глазам, поэтому макияж лучше сделать полегче. Это зависит от личных предпочтений, но лучше всего выбрать светлый оттенок нюдового цвета. К таким теням отлично подойдет яркая подводка. Чтобы выделить глаза, обязательно нужно использовать тушь, а внутренне веко можно подвести белым карандашом. Так глаза визуально увеличиваются и становятся более заметными за очками.

Дымчатые глаза с эффектом металлика

Дымчатые глаза всегда привлекают к себе внимание, придают образу загадочность. К традиционной темной версии этой зимой добавляется еще одна версия: золотистые и серебристые тени с металлическим эффектом. Металлик отлично подходит для вечеринок, создавая своего рода яркое облако на глазах.

Обесцвеченные брови для блондинок

Обесцвеченные брови, которые все уже видели этим летом, все еще остаются в моде. К таким бровям относятся не однозначно: кому-то они нравятся, кому-то нет. Тут важно понимать, что обесцвеченные брови с темными волосами создают контраст, в то время как блондинкам обесцвеченные брови придают менее резкий эффект. То же самое и с цветом лица: на темной коже обесцвеченные брови могут выглядеть нелепо.

Светлая и сияющая тональная основа

Этот тренд также пришел с лета, как и обесцвеченные брови. Легкая основа под макияж, светлая и сияющая не всегда подходит для тех, у кого жирная кожа. В этом случае косметологи рекомендуют использовать пудру в тех местах, где это необходимо, где кожа немного жирнее. Это подбородок, лоб, по бокам носа.

Таким образом, многие тенденции в макияже остались прежними, пришли в зиму еще из лета. Добавилось немного новых оттенков, которые добавят зиме 2024 года яркости и блеска. Оставайтесь красивыми даже в морозное время года!