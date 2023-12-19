Скандалы: Рейсовая война

В ЕС могут объявить почти 40 самолетов авиакомпаний РФ угнанными

Доступный для полетов за границу парк иностранных воздушных судов российских авиакомпаний может сократиться на 37 самолетов — после 20 декабря появится риск их ареста в зарубежных аэропортах. Об этом предупредил их собственник — лизинговая компания ГТЛК, узнали «Известия». Лайнеры были приобретены ее дочкой GTLK Europe, которая из-за санкций попала под процедуру ликвидации. Сейчас в Высоком суде Ирландии у компании пытаются незаконно изъять самолеты. Решение по делу огласят 20 декабря. В случае удовлетворения требований истцов борты будут задерживаться в аэропортах по всему миру, за рубежом их могут объявить угнанными, предупредила ГТЛК. Но эксперты считают, что у авиакомпаний сохранятся возможности совершать на них рейсы не только внутри РФ, но и в дружественные страны.

Объявить в угон

После 20 декабря может появиться риск ареста в зарубежных аэропортах 37 самолетов, принадлежащих Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Причина — судебные разбирательства в Высоком суде Ирландии, рассказали «Известиям» источники в авиавластях и Минтрансе РФ.

Эти самолеты в разные годы были приобретены европейской дочкой ГТЛК — GTLK Europe. Из-за введенных международных санкций весной 2023 года она попала под процедуру ликвидации. Все полномочия органов управления перешли к ликвидаторам (так называемым внешним управляющим), которые «будут осуществлять продажу имущества компаний для формирования денежного потока в целях расчета с кредиторами (в том числе с держателями еврооблигаций)», сообщала ГТЛК в июне. В список требований попали и 37 воздушных судов, писал в конце сентября «Интерфакс».

В декабре ГТЛК подала иск на ликвидаторов в Арбитражный суд ЯНАО (там зарегистрирована компания). 13 декабря он удовлетворил заявление компании о принятии обеспечительных мер в виде запрета ее ирландской структуре GTLK Europe и ликвидаторам продолжать разбирательство в Высоком суде Ирландии, следует из определения судьи Елены Антоновой от 12 декабря (с документом ознакомились «Известия»).

Как указала ГТЛК в своем заявлении в Арбитражный суд ЯНАО, ликвидаторы инициировали судебный процесс в Ирландском суде с целью противоправного изъятия 37 самолетов у ГТЛК. Они настаивают как на недействительности договоров ипотеки, на основании которых воздушные суда были приняты в собственность лизинговой компании, так и на отсутствии самого права собственности организации на эти самолеты, следует из определения суда.

14 декабря Высокий суд Ирландии рассмотрел требования ликвидаторов по существу, его решение будет оглашено 20 декабря, рассказал «Известиям» источник в Минтрансе. Удовлетворение этих требований приведет к невозможности нормальной эксплуатации воздушных судов, поскольку они будут задерживаться в аэропортах по всему миру, а в иностранном контуре их могут объявить угнанными, предупредила ГТЛК в своем заявлении.

Указать на риски

О возможных рисках ареста 37 самолетов в зарубежных аэропортах в случае принятия ирландским судом решения не в пользу России ГТЛК предупредила на прошлой неделе также авиавласти и авиакомпании. Об этом рассказал «Известиям» источник в Минтрансе, ознакомившийся с соответствующим письмом лизинговой компании. По его словам, в нем ГТЛК указала на высокую вероятность такого ареста судов и попросила авиакомпании сразу же информировать лессора, если самолеты будут задерживать в зарубежных аэропортах.

По этой теме 12 декабря в Минтрансе прошло совещание с участием министра транспорта Виталия Савельева, представителей перевозчиков и ГТЛК, сообщил источник. На нем обсуждались пути решения проблемы, но ни к чему конкретному там не пришли, объяснил собеседник. Однако в случае удовлетворения требований ликвидаторов российские авиакомпании вряд ли смогут летать на этих самолетах за рубеж, полагает источник в Минтрансе.

По оценке аналитика «Моих инвестиций» Елены Сахновой, всего на текущий момент доступный для полетов за границу парк иностранных воздушных судов российских авиакомпаний насчитывает 250 самолетов. Таким образом, в случае принятия ирландским судом решения не в пользу ГТЛК он может сократиться почти на 15%.

В пресс-службе «Аэрофлота» «Известиям» сообщили, что в компанию не поступало обращений ГТЛК о возможных рисках, связанных с воздушными судами. Нет на текущий момент предупреждений и у S7, сказал представитель авиакомпании, добавив, что все рейсы на этих воздушных судах стоят в плане и никаких изменений на данный момент не запланировано.

«Известия» направили запросы и другим компаниям, а также в ГТЛК, Росавиацию и Минтранс.

14 декабря «Аэрофлот» отменил зимнюю программу полетов в Дубай (аэропорт Аль-Мактум) из Москвы и Казани, Екатеринбурга и Новосибирска, которую он собирался запустить в 20-х числах. Об этом компания уведомила агентов (письмо есть в распоряжении «Известий»). Источник в авиавластях объяснил отмену этих рейсов рисками ареста самолетов. При этом другие собеседники в авиационной и туристической отрасли считают: такое решение «Аэрофлот» мог принять, руководствуясь прежде всего коммерческим интересом из-за низкой загрузки рейсов.

В конце сентября российских перевозчиков уже предупреждали о риске ареста этих 37 самолетов, принадлежащих GTLK Europe. Тогда Росавиация им рекомендовала отказаться от полетов за рубеж на этих бортах, за исключением Белоруссии и Турции, писали «Интерфакс» и РБК. Риски ареста бортов источники объясняли тем, что перевозчики РФ продолжали летать на основании контрактов с GTLK Europe, которая находится в процессе ликвидации. Для нивелирования всех возможных правовых рисков ГТЛК направила авиакомпаниям долгосрочные договоры лизинга с уже российским юрлицом, рассказывали в пресс-службе лизинговой компании и Минтранса.

В министерстве оценивали долю самолетов ГТЛК, по которым есть риск ареста, примерно в 5% от всего парка российских авиакомпаний. В ведомстве говорили, что сложившаяся ситуация не повлияет на выполнение российскими перевозчиками полетной программы по зарубежным направлениям, поскольку они имеют в распоряжении импортные лайнеры, находящиеся в собственности как других лизинговых компаний, так и самих авиакомпаний.

Спорный вопрос

Будущее решение ирландского суда не сможет быть приведено в исполнение на территории России, поскольку Арбитражным судом ЯНАО приняты обеспечительные меры, запрещающие продолжать разбирательство в этом суде, говорит партнер и руководитель практики «Банкротство и суды» «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Павел Новиков. Оно будет вынесено в условиях судебного запрета, а значит, по умолчанию будет нарушать российский закон и публичный порядок, добавил юрист. По его словам, такому решению в РФ не будет придана юридическая сила, и на основании него не будет выдан исполнительный лист.

Также с высокой долей вероятности судебный запрет Арбитражного суда ЯНАО не отразится на содержании решения Высокого суда Ирландии, считает юрист.

— В условиях отсутствия между РФ и Ирландией специального международного договора о взаимном признании судебных актов ликвидаторы и Высокий суд Ирландии исполнять и принимать во внимание решение Арбитражного суда ЯНАО не обязаны. Поэтому в случае, если иск ликвидаторов будет удовлетворен, то самолеты за рубежом действительно могут быть арестованы, — пояснил Павел Новиков.

Он оценивает вероятность удовлетворения требований ликвидаторов в текущих реалиях в ирландском суде как очень высокую. С этим согласен и партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Впрочем, по его словам, ⁠в теории спорные самолеты российских авиакомпаний могут летать за рубеж при наличии госгарантий от стран об отсутствии рисков задержания судов.

У российских авиакомпаний сохранятся возможности выполнять на этих бортах полеты в некоторые дружественные страны, как они существуют и сегодня в части использования «недебермудизированных» воздушных судов, также допустил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Максим Талавринов

Оригинал материала: “Известия”