 

Россияне предполагают инфляцию на уровне 14%

19.12.2023, 15:35, Разное
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Инфляционные ожидания россиян находятся на максимальном уровне с марта 2022 года и поднялись до 14%, хотя Центральный банк стремится удержать ее в пределах 4%. Недавние данных от Центробанка показывают, что в ноябре реальная инфляция была около 12%.

Существует также растущая тревожность по поводу сбережений, поскольку только 37% населения имеют хотя бы небольшую финансовую подушку безопасности.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее называла высокие инфляционные ожидания одним из основных рисков для экономики. Однако оценки населения значительно превышают цели банка, а также исключают доверие к его способности вернуть инфляцию к цели в 4%.

Экономическая ситуация в РФ также оказывает воздействие на инфляцию. Экономика перегрета, недостаток рабочей силы и недостаток инвестиций поддерживают инфляцию на высоком уровне.

Что касается курса рубля, его характеризует высокая волатильность. Ожидается, что после марта 2024 года курс стабилизируется, так как были применены методы ручного управления для сдерживания его падения.

Президент Владимир Путин прогнозирует рост цен в пределах 8% в текущем году и замедление инфляции в 2024 году, несмотря на увеличение государственных расходов.

Чтобы вернуть инфляцию к цели Центральному банку потребуются решительные действия. Директор аналитического департамента инвестиционной компании “Регион” Валерий Вайсберг считает, что инфляция в среднем составит 7%, и предполагает возможное дальнейшее повышение ключевой ставки.


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