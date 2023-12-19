 

Российским пенсионерам выдадут розовые очки

19.12.2023, 15:33, Разное
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Пенсионный фонд РФ разработал новую программу поддержки пенсионеров — им будут выдавать очки с особыми оптическими свойствами, рассказал глава ПФР Антон Дроздов. 

Чиновник уточнил, что согласно исследованиям медиков, солнечные лучи, преломляясь через розовые стёкла, благотворно влияют на сетчатку глаза.

«Уже через две недели пенсионер может заметить положительные изменения: улучшение зрения и памяти, а также уменьшение усталости и раздражительности. Это хорошая альтернатива прочим средствам — таблеткам и каплям», — утверждает Дроздов.

Положительную оценку инициативе ПФР дали и психологи. По их мнению, розовые очки помогут пожилым людям спокойнее пережить рост цен и бытовые трудности.

«Розовый — это цвет оптимизма. Если вы видите присущую нашей стране серость в осенне-зимний период, то в розовых очках даже собачьи отложения выглядят не так печально, да и любая витрина в магазине становится красочнее», – рассказала главный психолог ПФР, подполковник Елена Соколова. 

Для получения розовых очков пенсионерам необходимо посетить отделение пенсионного фонда или подать заявление на Госуслугах, тогда их доставят в течение шести месяцев. Из-за того, что отечественная промышленность не сможет оперативно произвести новый товар в необходимом количестве, в ПФР рекомендовали занимать очередь с утра пораньше, а ещё лучше записываться.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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