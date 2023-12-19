 

В столичных парках заработали катки с натуральным льдом

19.12.2023, 15:15, Новости дня
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С наступлением устойчивых холодов в столичных парках и на природных территориях начали заливать катки с натуральным льдом. В этом сезоне в Москве работает 19 таких площадок. Для посетителей создана инфраструктура с пунктами проката, кафе и раздевалками.

В декабре катки с естественным льдом появились в саду “Эрмитаж”, музеях-заповедниках “Царицыно” и “Коломенское”, усадьбе Воронцово и других популярных локациях Москвы, сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

“Всего в столичных парках и на природных территориях в этом году будет работать 45 катков: 19 с натуральным покрытием и 26 — с искусственным”, – уточнила она.

Крупнейший каток с натуральным льдом расположен в “Сокольниках”. Ежегодно там заливают 1-й Лучевой просек и большой круг. Бесплатная площадка площадью более 16 тысяч квадратных метров получила название “Гигант”.

Старт зимнему сезону дали 24 ноября в Парке Горького. Там находится каток площадью более 22 тысяч квадратных метров. Частью трассы стала Пушкинская набережная. Оборудовано несколько пунктов проката инвентаря.

Для посетителей организовали бесплатные уроки по катанию на коньках. Например, в парке “Фили” поучаствовать в мастер-классах могут посетители старше семи лет. Занятия проходят каждую субботу с 13 до 14 часов.

Посетители старше четырех лет могут принять участие в уроках в Измайловском парке. Занятия проводятся по субботам и воскресеньям с 16:30 до 18:00.

В саду имени Н.Э. Баумана могут тренироваться дети от шести лет и взрослые. Можно принести свои коньки или арендовать инвентарь.

В этом сезоне в Москве работает почти 1,4 тысячи катков, в том числе во дворах во всех районах столицы. Некоторые созданы недавно, а на других горожане проводили время еще до революции.

Например, один из старейших катков Москвы расположен на Чистопрудном бульваре. Площадка с естественным льдом площадью около 12 тысяч квадратных метров работает с 1914 года. Она открыта круглые сутки. Перед началом сезона специалисты замерили толщину льда для подтверждения безопасности.


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