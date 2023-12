Atomic Heart стала самой популярной игрой 2023 года у российских пиратов

Российская игра “Atomic Heart” стала наиболее популярной среди российских интернет-пиратов в 2023 году, пишет пресс-служба онлайн-школы XYZ, специализирующейся на разработке игр.

“Atomic Heart” – это шутер с элементами RPG, созданный российско-кипрской компанией Mundfish Games. Игра была выпущена в феврале 2023 года для ПК, а также консолей PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Критики в основном высказали о ней положительные отзывы.

В пятерку лидеров также вошли следующие игры: “Hogwarts Legacy” с открытым миром, основанная на мире Гарри Поттера; классическая RPG “Baldurs Gate 3”; ремейк ужастика “Resident Evil 4” и “Stafield”, новая игра от создателей “TES V: Skyrim” и “Fallout”.

Также в рейтинг попали экшн-RPG, вдохновленная классической сказкой о Пиноккио, “Lies of P”; продолжение популярного психологического триллера “Alan Wake 2”; экшн-RPG о зомби-апокалипсисе с открытым миром “Dead Island 2”; дополнение для игры “Cyberpunk 2077” под названием “Phantom Liberty” и экшн-RPG с акцентом на сложные боевые механики “Lords of the Fallen”.