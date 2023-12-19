В подмосковном клубе подпольно транслировали концерты иноагентов

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в ночном клубе в подмосковных Мытищах секретное помещение, оборудованное под кинозал. С помощью проектора там велась трансляция концертов артистов, признанных на территории РФ иностранными агентами.

Вход на мероприятия производился исключительно среди осведомлённых лиц – чтобы пройти на сеанс необходимо было предъявить контрамарку и назвать пароль. В течение полугода посетители смогли посмотреть концерты Максима Галкина, Андрея Макаревича, Семёна Слепаков, группы Little Big, домашние видео Алексея Панина и другие видео сомнительного содержания, сообщили силовики.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, подпольные показы устраивала гражданка Украины и Израиля, чьё имя не называется в интересах следствия, но известно, что она уже покинула территорию РФ за час до визита силовиков.

В ближайшее время похожие проверки будут проведены и в других ночных клубах.

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