Hyundai Motor продаст завод в Петербурге российской компании «Арт-Финанс»

Совет директоров Hyundai Motor принял решение о продаже своего завода в Санкт-Петербурге. Покупателем выступит российская компания ООО «Арт-Финанс». Это стратегическое решение было одобрено на специальном внеочередном заседании совета директоров.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге, который начал свою деятельность в 2010 году, изготавливал популярные модели, такие как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Однако в марте 2022 года их выпуск был приостановлен.

Ожидалось, что в следующем году этот завод снова начнет сборку автомобилей Hyundai и Kia, которые на российском рынке должны были предстать под китайским брендом GAC.