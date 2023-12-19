Собянин сообщил о сбитом в Одинцовском городском округе БПЛА
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Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 19 декабря, сообщил об отражении атаки беспилотника силами противовоздушной обороны. Инцидент произошел в Одинцовском городском округе Московской области.
По предварительным данным, в результате падения сбитого дрона разрушений и пострадавших нет. На месте работают специалисты экстренных служб., написал Собянин в своем телеграм-канале.
На прошлой неделе беспилотник сбили в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья.
В ноябре атаки БПЛА отражены в районе города Подольска и в Богородском городском округе Московской области. Пострадавших и разрушений нет.
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