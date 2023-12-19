 

Собянин сообщил о сбитом в Одинцовском городском округе БПЛА

19.12.2023, 12:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 19 декабря, сообщил об отражении атаки беспилотника силами противовоздушной обороны. Инцидент произошел в Одинцовском городском округе Московской области.

По предварительным данным, в результате падения сбитого дрона разрушений и пострадавших нет. На месте работают специалисты экстренных служб., написал Собянин в своем телеграм-канале.

На прошлой неделе беспилотник сбили в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья.

В ноябре атаки БПЛА отражены в районе города Подольска и в Богородском городском округе Московской области. Пострадавших и разрушений нет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / Собянин: Москва переживает промышленный бум

19.12 / С начала 2023 года в Москве ввели шесть спортивных объектов

19.12 / Полковник Макгрегор – США в упадке — Байден не контролирует ни внутреннюю, ни внешнюю политику

19.12 / Около вокзала Марьина Роща провели благоустройство

19.12 / Панно с портретом генерала Тюленева украсит одноименную станцию метро

19.12 / Храмовый комплекс в Басманном районе обзавелся художественной подсветкой

19.12 / Обстрелы инфраструктуры Украины в условиях зимы создают прямую угрозу детям

19.12 / Американцы считают, что политика Байдена навредила им, и с теплотой вспоминают о временах при Трампе

19.12 / Северная Корея запустила баллистическую ракету в ответ на переговоры Сеула и Вашингтона

18.12 / Украинской армии всё сложнее привлекать хороших новобранцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика