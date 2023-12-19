«А у нас сухо»: мэрия Омска высмеяла киевских коллег из-за подтопления метро

Второй заместитель председателя Омского городского департамента по вопросам метростроения Леонид Баданин высмеял киевскую мэрию за подтопление метро и показал, как надо следить за «подземкой» – он записал видео, в котором лично посетил одну из станций и продемонстрировал, что там почти сухо.

«А у нас сухо. Не верите? Смотрите сами. Думаете, только здесь не затоплено? Без проблем, сейчас поедем на любую другую станцию нашего метро, – объявил он в ролике и после склейки оказался на противоположной платформе. – Где подтопление? Нет подтопления. Виталию Кличко – мотать на ус, как надо работать».

В комментариях под роликом многие, в том числе и иностранцы, восхитились лаконичностью омского метрополитена и отсутствием столпотворений. Кроме того, пользователи отдельно отметили эко-освещение и натуральные материалы в отделке станции.

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