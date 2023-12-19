 

Мнение: Жить стало лучше и веселее?

19.12.2023, 11:25, Разное
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Блогер-миллионник Вячеслав Володин, трудоустроенный председателем Госдумы, пишет, что «западные компании, объявившие об уходе из нашей страны, потеряли более 103 миллиардов долларов. Эти деньги остались в России. Кстати, по итогам года рост ВВП нашей страны составит 3,5%.».


Отсюда

Написанное Володиным похоже на тост, не правда ли?  И  правильно ли я понял Володина? Что после ухода из России западных компаний, мы стали жить лучше, чем прежде? А будем жить еще лучше? И веселее? Как еще Сталин говорил? 

Фотография Вячеслава Володина отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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