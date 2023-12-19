Рупор кремлевской пропаганды: Испытания северокорейской МБР

Кадры испытаний новой северокорейской ракеты + вид из космоса.

Ким Чен Ын на испытаниях, как обычно, был с дочерью.

Из официальногоо пресс-релиза:

"Запущенная ракета пролетела 4415 секунд, дальность ее полета составила 1002,3 км, а максимальная высота – 6518,2 км. Ракета точно попала в намеченную акваторию в открытом море Корейского Восточного моря.

Учения по запуску не оказали никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран.

Учения показали отличную боеспособность части МБР, еще раз подтвердили готовность стратегических вооруженных сил Республики к немедленному реагированию и надежность самого мощного стратегического сердцевинного ударного средства наших вооруженных сил."

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