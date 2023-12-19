 

Instant Digital: iPhone 16 Pro получит сверхширокоугольную камеру на 48 МП

19.12.2023, 10:52, Разное
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Издание MacRumors рассказало о возможностях модернизированной сверхширокоугольной камеры с разрешением 48 мегапикселей в iPhone 16 Pro, ссылаясь на информацию от источника, известного в китайской социальной сети Weibo под псевдонимом Instant Digital.

Согласно этим данным, в iPhone 16 Pro планируется использование двух 48-мегапиксельных сенсоров – основного и сверхширокоугольного. Это обновление матрицы позволит сверхширокоугольной камере захватывать больше света, что существенно улучшит качество фотографий при съемке в режиме 0,5×, особенно в условиях низкой освещенности.

Такое усовершенствование открывает возможность для iPhone 16 Pro создавать фотографии ProRAW с разрешением 48 мегапикселей в сверхширокоугольном режиме. Такие снимки сохраняют больше деталей, что обеспечивает пользователям большую гибкость при редактировании фотографий.

Отметим, что Instant Digital, согласно MacRumors, является довольно надежным источником информации о процессах в компании Apple. Он ранее первым раскрыл информацию о выходе желтого iPhone 15, поддержке Spatial Video в iPhone 15 Pro, обновлениях Apple Watch Series 9 и многом другом.


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