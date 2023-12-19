Digital Trends: чип Qualcomm Snapdragon X Elite оказался на 21% быстрее Apple M3

Производитель чипов Qualcomm рассказал о значительном преимуществе своего нового процессора Snapdragon X Elite по сравнению с SoC M3 от Apple. Информацию о этом предоставило издание Digital Trends, ссылаясь на результаты бенчмарка Geekbench.

Демонстрация ПК с использованием нового чипсета прошла в Сан-Диего. В ходе многоядерного тестирования в Geekbench Snapdragon X Elite набрал 15 300 баллов. Apple M3 смог получить только 12 154 баллов, что на 21% меньше.

Следует отметить, что, несмотря на явное превосходство чипа Qualcomm в синтетическом тесте, информации о его энергопотреблении и тепловыделении пока нет. Согласно слухам, новый процессор будет иметь два режима работы: производительный, потребляющий 80 Вт и требующий активного охлаждения в виде кулера, и энергоэффективный режим, потребляющий всего 23 Вт и не требующий дополнительного обдува.

Ожидается, что первая линейка ноутбуков с использованием нового процессора Qualcomm и операционной системой Windows появится на рынке в 2024 году.